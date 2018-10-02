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Lübnan'dan İsrail'in iddialarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'den ülkesine yönelik her türlü saldırıya karşılık verileceğini söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'den ülkesine yönelik her türlü saldırıya karşılık verileceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesinde bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'i başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Avn, görüşme sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah'ın füzeleriyle ilgili öne sürdüğü iddialar üzerine Lübnan'ın egemenliğine yönelik her türlü saldırıya karşılık verileceğini söyledi.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğu ancak bunun arkasında Lübnan'ın egemenliğini ve Beyrut'ta yer alan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı hedef alan tehditler içerdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Avn, Avusturya ve dünya ülkelerini, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını ihlal ederek Lübnan'a karşı ne tür planlar içerisinde olduğuna odaklanmaya davet etti.

Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana Lübnan'a sığınmak zorunda kalan Suriyeli mültecilerin konusuna da değinen Avn, ülkesindeki ekonomik, sosyal ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle Suriyelilerin vatanlarına dönmesine ilişkin tutumlarını dile getirdi.

Uluslararası toplumun Suriyeli mültecilerle ilgili net bir duruş sergilemediğini savunan Avn, mültecilerin ülkelerine dönüşü ile Suriye krizine çözüm konusunun birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl de yıllardan beri Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptığı için Lübnan halkına teşekkür etti. Kneissl, Lübnan'ın birçok zorlukla karşı karşıya olduğu ancak insanlık konusunda örnek teşkil eden bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Hizbullah'ın füze tesisi kurmak istediği iddiasına dikkati çekmişti. İsrail ordusunun paylaştığı fotoğrafları gösteren Netanyahu, "İsrail ne yaptığınızı, nerede yaptığınızı biliyor ve bundan kurtulmanıza izin vermeyecek." demişti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Hizbullah'ın karadan karaya etkili olan roketleri füzeye dönüştürmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üç tesis kurmayı amaçladığı öne sürülmüştü.

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Cumhurbaşkanı Mişel Avn israil Lübnan

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