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  4. Lübnan’dan Nissan’ın eski CEO’su Ghosn’a seyahat yasağı

Lübnan’dan Nissan’ın eski CEO’su Ghosn’a seyahat yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Lübnan, Japonya’da ev hapsindeyken İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’a yurt dışına çıkma yasağı koydu.

Lübnan’dan Nissan’ın eski CEO’su Ghosn’a seyahat yasağı

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten yayınlanan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, Lübnan’da savcılık tarafından sorguya çağrıldı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyrut’taki adalet sarayında savcı gözetiminde gerçekleştirilen sorgunun ardından Lübnanlı yetkililer Ghosn’a yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Japonya’nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.

LÜBNAN'A KAÇMIŞTI

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan İstanbul aktarmasıyla Lübnan’a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

KAYNAK: İHA

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Lübnan ceo Ghosn seyahat yasak

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