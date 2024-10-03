Lübnan'dan savaştan kaçanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı
İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan kaçan farklı ülkelerden yaklaşık bin kişi, Mersin'deki Taşucu Limanı'na geldi. Lübnan’dan çıkışlarını sağlayan Türkiye’ye teşekkür eden yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.