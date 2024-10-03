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40 dakika önce

Lübnan'dan savaştan kaçanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı

İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan kaçan farklı ülkelerden yaklaşık bin kişi, Mersin'deki Taşucu Limanı'na geldi. Lübnan’dan çıkışlarını sağlayan Türkiye’ye teşekkür eden yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

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