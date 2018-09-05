BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için Rusya'nın hazırladığı planın, dönüşlerin organize edilmesi için bir fırsat olduğunu ifade ederek uluslararası topluma işbirliği çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'ta ABD'nin Virginia Eyaleti Senatörü Richard Black ile bir araya geldi.

İkili, başta Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü olmak üzere genel konularla yerel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Lübnan'ın "Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşünün kolaylaştırılması ve bu dönüşlerin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması şartına bağlanmaması" şeklindeki tutumuna vurgu yapan Avn, Suriyelilerden büyük bir grubun dönüş konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili hazırladığı planın, dönüşlerin organize edilmesi için bir fırsat olduğunu belirten Avn, Rusya'nın planı için uluslararası topluma işbirliği çağrısı yaptı.