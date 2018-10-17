Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

BEYRUT (AA) - Lübnan Savunma Bakanı Yakup es-Sarraf, Roma’da 15 Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda Lübnan ordusunu desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sarraf'ın, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı makamında kabul ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme, Lübnan'daki ve bölgedeki genel durum ile Türkiye'nin bölgedeki rolünü ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Sarraf'ın ayrıca, Suriyeli mülteci krizinin ülkesindeki olumsuz yansımaları konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Türkiye, Roma’da 15 Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda, önümüzdeki yıllarda Lübnan'ın güvenlik kurumlarına askeri yardımını artırmak için Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek sözü vermişti.

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