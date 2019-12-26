HABER
  4. Lübnan’ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü

Lübnan’ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Lübnan’ı şiddetli yağış, fırtına ve yoğun kar yağışı vurdu.

Lübnan’ı şiddetli yağış, fırtına ve yoğun kar yağışı vurdu. Kötü hava şartları nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara yol açarken, bazı evlerin tamamen yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışın ardından etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sonucu Lübnan’ın Baalbek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yolların büyük hasar aldığı ülkede otomobiller saatlerce yollarda mahsur kaldı.
Sivil savunma ekipleri gece boyunca mahsur kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalışmalarını sürdürdü.
Tarım arazileri de etkilendi
Lübnan’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tarımsal ürünler de büyük hasar gördü. Fırtınanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt’e ihracatı ikiye katlayacakDemir ve demir dışı sektörü Kuveyt’e ihracatı ikiye katlayacak
'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu (Yılbaşı gecesi İstanbul'da ulaşım! Metro açık mı?)

İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme! Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklayacak

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme!

Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiasında karar çıktı!

Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiasında karar çıktı!

MHP'den çok sert açıklama: 'Trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamakta

MHP'den çok sert açıklama!

Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.