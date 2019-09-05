Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'ı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif eylem nedeniyle Bakanlığa çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06.00 sularında, 8-10 kişiden oluşan bir grup, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği kançılaryasının kapısına tehditvari ifadeler içeren bez parçası astı. Bunun üzerine, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak olaydan duyulan rahatsızlık kendisine aktarıldı. Muallim'e, bu şahısların kançılarya giriş kapısına kadar yaklaşabilmelerini, her şeyden önce Türk Büyükelçiliğinin güvenliği bakımından kaygı verici bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere Lübnan'daki tüm Türk çıkarlarının korunmasına yönelik gereken güvenlik tedbirlerinin vakit geçirmeksizin alınması talep edildi. Bu bağlamda, benzer girişimler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından da Lübnanlı makamlar nezdinde yapıldı.