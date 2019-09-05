HABER

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 22:36 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'ı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif eylem nedeniyle Bakanlığa çağırdı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'ı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif eylem nedeniyle Bakanlığa çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06.00 sularında, 8-10 kişiden oluşan bir grup, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği kançılaryasının kapısına tehditvari ifadeler içeren bez parçası astı. Bunun üzerine, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak olaydan duyulan rahatsızlık kendisine aktarıldı. Muallim'e, bu şahısların kançılarya giriş kapısına kadar yaklaşabilmelerini, her şeyden önce Türk Büyükelçiliğinin güvenliği bakımından kaygı verici bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere Lübnan'daki tüm Türk çıkarlarının korunmasına yönelik gereken güvenlik tedbirlerinin vakit geçirmeksizin alınması talep edildi. Bu bağlamda, benzer girişimler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından da Lübnanlı makamlar nezdinde yapıldı.

TÜRKİYE'NİN BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE PROVOKATİF EYLEM

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, ‘Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı’ yönündeki ifadelerinin ardından Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylemde bulunuldu. Başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önüne sabahın erken saatlerinde gelen 8-10 kişilik grup, polislerin tüm ikazlarına rağmen büyükelçilik binasının giriş kapısına kadar ilerleyerek, Türk bayrağı ile birlikte üzerinde kuru kafa figürü ve ‘Siz de oturun oturduğunuz yerde’ ifadesinin bulunduğu pankartı binanın ana kapısına astı. Provokatif eylem, pankartın büyükelçilikte görevli polisler tarafından kısa sürede indirilmesiyle sona erdi. Söz konusu kişilerin ise Cumhurbaşkanı Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları olduğu belirtiliyor.

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon (1)İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon (1)
Ürgüp'te 'Bağ Bozumu' festivaliÜrgüp'te 'Bağ Bozumu' festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Lübnan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika: HDP’li Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.