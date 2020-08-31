HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor

31.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kriz yorgunu Lübnan’ın yeni başbakanı, 2013 yılından bu yana ülkenin Almanya Büyükelçiliği görevini sürdüren ve siyasi deneyimi olmayan hukukçu ve siyaset bilimci Mustafa Edib olacak.

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Lübnan'da başbakanlık görevi, halihazırda ülkenin Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Mustafa Edib'e verildi.

Lübnan'ın Sesi'nin aktardığına göre, Lübnan parlamentosundaki 128 milletvekilinden 90'ı Pazartesi günü, 48 yaşındaki Edib'i başbakanlık görevine aday gösterdi. Edib parlamentoya, halihazırda meclisin en büyük Sünni bloğunun lideri olan, eski başbakan Saad Hariri tarafından önerilmişti. Meclisteki Şii bloğu oluşturan Hizbullah ve müttefikleri de Edib'in adaylığına destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Edib'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Edib'den soruşturmaları hızlandırma sözü

Edib, gelişmelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, hükümeti hızlı bir biçimde kuracağını ve köklü reformlar yapacağını söyledi. İçinde bulunulan zorlu zamanlarda konuşmalar, sözler ve kutlamalar için vakit olmadığını kaydeden Mustafa Edib, "Şimdi herkesin el ele vererek, tüm gücümüzle çalışma zamanı" dedi. Edib, kuracağı hükümette yetkinlik ve uzmanlığa sahip olan kişilere bakan olarak görev vermek istediğini ifade etti.

Aday gösterilmesinden kısa süre sonra, Beyrut'un patlamadan en çok etkilenen semtini ziyaret eden müstakbel başbakan Edib, felakete ilişkin soruşturmaları hızlandırma sözü verdi.

Yedi yıldır ülkesinin Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Edib, doktora seviyesinde bir hukukçu ve siyaset bilimci. Lübnan kamuoyu tarafından pek tanınmayan Edib, şu ana kadar herhangi bir siyasi görev üstlenmedi.

4 Ağustos'ta Beyrut'ta yaşanan patlamada 180'i aşkın kişi yaşamını yitirirken, 6 binden fazla insan da yaralanmıştı. Lübnan'ın kısa süre öncesine kadar görev yapan son hükümeti, başkent Beyrut'ta yaşanan felaketin ardından dört hafta önce istifa etti.

dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştuAdliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Zatürre aşısı koronadan korur mu?Zatürre aşısı koronadan korur mu?
En Çok Okunan Haberler
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Denizli'de organize suç örgütü lideri operasyonla yakalandı
Organize suç örgütü lideri operasyonla yakalandı
THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
THY 'karantina' iddialarını yalanladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan ihraç edildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi
Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi
Bakan Koca’dan Büşra hemşireye destek mesajı
Bakan Koca’dan Büşra hemşireye destek mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.