Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Lübnan'da başbakanlık görevi, halihazırda ülkenin Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Mustafa Edib'e verildi.

Lübnan'ın Sesi'nin aktardığına göre, Lübnan parlamentosundaki 128 milletvekilinden 90'ı Pazartesi günü, 48 yaşındaki Edib'i başbakanlık görevine aday gösterdi. Edib parlamentoya, halihazırda meclisin en büyük Sünni bloğunun lideri olan, eski başbakan Saad Hariri tarafından önerilmişti. Meclisteki Şii bloğu oluşturan Hizbullah ve müttefikleri de Edib'in adaylığına destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Edib'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Edib'den soruşturmaları hızlandırma sözü

Edib, gelişmelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, hükümeti hızlı bir biçimde kuracağını ve köklü reformlar yapacağını söyledi. İçinde bulunulan zorlu zamanlarda konuşmalar, sözler ve kutlamalar için vakit olmadığını kaydeden Mustafa Edib, "Şimdi herkesin el ele vererek, tüm gücümüzle çalışma zamanı" dedi. Edib, kuracağı hükümette yetkinlik ve uzmanlığa sahip olan kişilere bakan olarak görev vermek istediğini ifade etti.