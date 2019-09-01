Lübnan'ın füze saldırısına İsrail'den yanıt

İsrail saldırıya yanıt olarak Güney Lübnan'daki bazı hedeflere saldırı düzenledi.İsrail ordusu Lübnan'dan "İsrail'in kuzeyindeki bir üsse ve askeri araçlara çok sayıda tanksavar füzesi atıldığını" açıkladı. Bazı atışların isabet ettiği belirtilen açıklamada İsrail ordusunun Güney Lübnan'da "ateş edilen kaynaklara ve hedeflere ateşle karşılık verdiği" belirtildi.

Avivim köyündeki hedeflere isabet eden füzenin ölüm ya da yaralanmaya yol açıp açmadığı ise belirtilmedi. Lübnan sınırına dört kilometre uzaklıktaki alan içinde yaşan İsrail vatandaşlarına evlerinde kalma ve sığınakları hazır tutma çağrısı yapıldı.

Hizbullah ise konuyla ilgili açıklamasında Hizbullah savaşçılarının "Avivim kışlasına doğru gitmekte olan bir askeri aracı tahrip ettiğini ve araç içindekileri öldürdüğünü ya da yaraladığını" duyurdu. Örgüte ait El Menar televizyonunda da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Marun el Ras köyünü vurduğu belirtildi.

Nasrallah saldırının sinyalini vermişti

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Cumartesi günü yaptığı açıklamada geçen hafta Beyrut'ta insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuş, Aşure Günü sebebiyle televizyonda yayınlanan açıklamasında da bir tepki vermeyi kararlaştırdıklarını ve İsrail'in saldırısının bedelini ödeyeceğini söylemişti. Nasrallah söz konusu açıklamasında, "bedeli ne olursa olsun" misillemede bulunacaklarını ifade etmişti.