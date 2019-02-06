Lübnan’ın İlk Kadın İçişleri Bakanı Göreve Başladı

Lübnan’ın ilk kadın İçişleri Bakanı Raya El Hassan, devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Devir teslim töreni sırasında bir konuşma yapan El Hassan, “birçok zorlu görevin kendisini beklediğini” belirterek, önceki bakan Nohad El Mashnouq döneminde başlayan projeleri sürdüreceğini ve yeni projeleri de hayata geçireceğini söyledi. El Hassan, “Lübnan’ın ilk kadın içişleri bakanı olmasının kendisine kadınların yapabileceklerini göstermesi konusunda da sorumluluk yüklediğini” vurguladı. 2009-2011 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan El Hassan bir yatırım bankasının yönetim kurulunda yer alıyor. Bu nedenlerle üst düzey sorumlulukları olan görevlere ve siyasete yabancı bir isim değil. Ancak Lübnan, kadınların toplumsal hayata katılmaları ve kamu-özel sektörlerde çalışmaları konusunda bölgedeki birçok ülkeye göre daha özgür olsa da hala üst düzey sorumluluk alan kadınlar erkeklere göre daha yakından takip ediliyor. Bölgede etkili olan ve Lübnan’da da kendini hissettiren kültür nedeniyle içişleri bakanlığı gibi çetrefilli ve ağır sorumluluk gerektiren bir makamın bir kadına teslim edilmesi toplumun bütün kesimlerince kabul görmüyor.

Bu anlayışa ek olarak Lübnan’da hala kadına karşı şiddet, gelenek-töre gibi gerekçelerle kadınların özgürlüklerinin kısıtlanması, boşanma, miras, velayet gibi konularda farklı din ve mezheplerin şerri hukuku uygulanıyor. Bu durumun da toplumun kadına bakış açısını belirleyen veya şekillendiren faktörler arasında olduğu biliniyor. El Hassan konuşmasında “aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konularında da çalışmalar yapacağını” belirterek, “kadınları korumak güvenlik güçlerinin görevidir” dedi. Yeni bakanın konuşmasında vurguladığı konulardan biri de son dönemde ülke içi basında da sık sık yer bulan bireysel silahlanma, silah edinme düzenlemelerine ilişkin eleştiriler, yasadışı silah taşıma ve küçük çaplı yerel çatışmalar ve kurşunlama olayları oldu. El Hassan, silahlanma ve silah taşıma süreçlerine ilişkin çalışma yapılacağını ve bunun yanı sıra çeşitli sebeplerle çatışmalara veya kurşunlama olaylarına karışanlardan da hesap sorulacağını söyledi. Trafik sorunu, başkent Beyrut başta olmak üzere ülkede günlük hayatı doğrudan etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. El Hassan, trafik sorunuyla ilgili mevcut kanunların uygulanmasının yanı sıra yeni çalışmalar da yapılacağını kaydetti.

Toplu taşımanın olmadığı Beyrut’ta araç sayısının fazla oluşuna karşın yeterli yol ve araç güzergahı bulunmuyor. Yine kent merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda bulunan birçok kamu kurumunun etrafı bir veya birkaç metre yüksekliğindeki beton bariyerlerle kapatılmış durumda. Terör saldırılarına karşı tedbir amaçlı yerleştirilen bariyerler bazı kurumların önlerinde dikenli teller ve nöbetçilerle destekleniyor. Bu şekilde korunan kurumlardan biri de kentin en yoğun caddelerinden biri olan Hamra’ya açılan güzergah üzerindeki İçişleri Bakanlığı. Yeni bakan El Hassan görevi devralmadan hemen önce içişleri bakanlığı önündeki beton bariyerler kaldırıldı. Gelecek günlerde diğer kurumların da önlerindeki bariyerlerin aşamalı olarak kaldırılacağı kaydediliyor. Bazı yerlerde trafiği felç eden bu bariyerlerin kaldırılması kararı iç basında “yeni bakanın terör tehdidinden korkmadığı” şeklinde değerlendirildi. Ancak Bakan El Hassan’ın üstlendiği en önemli ve zorlu sorumluluğun “içişleri bakanı olarak farklı güvenlik birimleri ve teşkilatları arasında verimli koordinasyonu ve senkronize çalışmayı sağlaması” olduğu belirtiliyor.

Devir teslim töreninde yaptığı konuşmada bu konuya vurgu yapan El Hassan, “Lübnan’ın istikrarı ve güvenliği için güvenlik birimleri arasındaki işbirliğinin sağlanmasına odaklanacağını” söyledi. Lübnan, iç savaşın ardından devlet idaresinin ülkedeki din ve mezhepler arasında paylaşıldığı bir sisteme göre yönetilmeye başlandı. Cumhurbaşkanından ordudaki subaylara kadar bütün idari yapıya sirayet eden ve halk arasında “mezhepçi sistem” olarak adlandırılan bu düzenleme birçok sorunu da doğurdu. Farklı güvenlik ve istihbarat birimlerindeki mezhep esaslı dağılım kurumsal olarak ordunun veya güvenlik sisteminin dağılmasına sebep olmuyor ancak birimler arasında bilgi paylaşımı, ortak karar alma, ortak veya paralel hareket etme gibi konularda aksamalara sebep oluyor. Bu sorunlar radikal gruplar başta olmak üzere güvenliğe tehdit unsurlarla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Sık sık halk arasında, basında ve hatta yöneticiler tarafından dile getirilen bu soruna El Hasan’ın çözüm bulması yeni bakandan beklentiler arasında yer alıyor.