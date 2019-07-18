Adana Valiliğin öncülüğünde hayata geçirilen "nikah turizmi" kapsamında kente gelen Lübnanlı çift, yakınlarının da katıldığı törenle kentte dünyaevine girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana'nın turizm potansiyelini geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla başlatılan "nikah turizmi" projesi kapsamında, Lübnanlı Tania Abou Antoun ve Jaber Alsayed, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün organizasyonuyla kente geldi.

Ülkelerinde gerekli evrakları hazırlayan çift için kentte bir otelde nikah töreni düzenlendi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, Vali Mahmut Demirtaş'ın şahitliğinde çiftin nikahını kıydı.

Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Vali Demirtaş, Adana'nın tanıtımına önemli katkı sağlamasını amaçladıkları projenin geliştirilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

Demirtaş, yabancı uyruklu tüm misafirleri, mutlu günlerini paylaşmak üzere Adana'ya beklediklerini kaydetti.

