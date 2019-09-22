HABER

Lübnanlı gazeteci Yunanistan'da gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 07:11 | Son Güncelleme

Lübnanlı gazeteci Yunanistan'da gözaltına alındı

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Lübnanlı gazeteci Muhammed Salih'in (65) Yunanistan polisi tarafından perşembe günü gözaltına alındığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Lübnan makamlarının perşembe günü gözaltına alınan Salih'le ilgili gelişmeleri takip ettiği ve Lübnan'ın Atina Büyükelçiliğiyle irtibata geçildiği belirtildi.

Açıklamada Salih'in, 1985-1987 yıllarında bir uçağı kaçırma şüphesiyle ve Almanya yönetiminden gelen notayla gözaltına alındığı kaydedildi.

Ailesi ise Salih'in isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti.

Lübnan Editörler Sendikası ise Salih'in gözaltına alınmasını kınadı ve Dışişleri Bakanlığı ile diğer ilgili kurumları, olayın açığa çıkarılması için harekete geçmeye çağırdı.

Lübnan haber portalı LBCI ise Yunan polisinden bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Alman makamları tarafından aranan Salih'in, Yunanistan'ın Mikonos Adasında 19 Eylül'de gözaltına alındığını aktardı.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Tarkan Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle ikinci kez buluştuTarkan Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle ikinci kez buluştu
Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğulduYanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neslican Tay'a son veda! Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek

Neslican Tay'a son veda!

Yanan araçların başında gözyaşı döküp ağıt yaktı

Yanan araçların başında gözyaşı döküp ağıt yaktı

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Otoyolu savaş alanına çevirdi! İstanbul'da feci kaza!

Otoyolu savaş alanına çevirdi! İstanbul'da feci kaza!

Polis ekipleri gözlerine inanamadı! Tam 40 kişi bu araçtan atlayıp kaçtı!

Tam 40 kişi bu araçtan atlayıp kaçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.