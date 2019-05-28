Lübnanlı gençler ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Girişimin öncüsü Mervan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da hayır kurumlarının yanı sıra toplumun her kesiminden insanın ramazanda iyilik yarışına girdiğini ve muhtaçlara iftarlık hazırlamaya çalıştığını belirtti.

Erzak paketinde yağ, mercimek, pirinç, bulgur, konserveler, reçel, makarna, peynir gibi çeşitli gıda maddeleri yer alıyor. Malzemeleri Beyrut'ta yine ihtiyaç sahibi bir bakkaldan alan gençler, ona da bu şekilde dolaylı olarak yardım ediyor.

İbrahim ve arkadaşları, bu gönüllülük projesine kendi evlerinde hazırladıkları yemekleri iftara bir saat kala ihtiyaç sahiplerine dağıtarak başlamış. Yardım girişimi daha sonra gelişerek ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtmaya dönüşmüş.

Mervan İbrahim'in 3 yıl önce başlattığı girişim hayırseverlerden gelen desteklerle her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Genç yardımsever, "İyilik yapmanın yeri ve zamanı yoktur, ancak insaniyet ve istemek yeterlidir. İyilik yapmak için belli bir zaman gözetmiyor bilakis fırsat buldukça iyilik yapmaya çalışıyorum." dedi.

Ramazan ayının iyilikte yarışma zamanı olduğunu ifade eden İbrahim, bu işe birkaç aileyle başladıklarını ancak sayının zamanla 50'ye ulaştığını dile getirdi.

Hayırseverlerin proje için kendisine senelik bağışta bulunduğunu aktaran İbrahim, onlardan erzak almak için bağış topladığını, sonrasında paketleyerek ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.

İbrahim, erzakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmanın günlük iftar vermekten daha etkili olduğunu belirterek, bu şekilde ihtiyaç sahiplerinin yardımlardan bir hafta kadar yararlanabildiğini dile getirdi.

Yardımların bununla sınırlı kalmadığını kaydeden İbrahim, ramazan ayı sonrasında bir veya bir buçuk ay süresince projenin devam edebileceğini sözlerine ekledi.

İbrahim, gençlere zamanlarını iyilik yaparak değerlendirmelerini tavsiye ederek, "İyilik yapan iyilik bulur." diye konuştu.

