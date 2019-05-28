HABER

Lübnanlı gençler ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

Hayırseverlerden bağış toplayan Lübnanlı genç gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine iftar için erzak dağıtıyor - Üç yıl önce başlayan bireysel girişim hayırseverlerden gelen desteklerle her geçen gün büyümeye devam ediyor

NADYA EL-HALLAK - Lübnanlı Mervan İbrahim'in bireysel olarak başlattığı yardım girişiminde buluşan genç gönüllüler ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor.

Mervan İbrahim'in 3 yıl önce başlattığı girişim hayırseverlerden gelen desteklerle her geçen gün büyümeye devam ediyor.

İbrahim ve arkadaşları, bu gönüllülük projesine kendi evlerinde hazırladıkları yemekleri iftara bir saat kala ihtiyaç sahiplerine dağıtarak başlamış. Yardım girişimi daha sonra gelişerek ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtmaya dönüşmüş.

Arkadaşlarıyla birlikte hayırseverlerden nakdi yardım toplayan 20 yaşındaki İbrahim, bu yardımlarla aldıkları erzakı ihtiyacı olanlara ulaştırıyor.

Erzak paketinde yağ, mercimek, pirinç, bulgur, konserveler, reçel, makarna, peynir gibi çeşitli gıda maddeleri yer alıyor. Malzemeleri Beyrut'ta yine ihtiyaç sahibi bir bakkaldan alan gençler, ona da bu şekilde dolaylı olarak yardım ediyor.

- "İyilik yapmanın yeri ve zamanı yok"

Girişimin öncüsü Mervan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da hayır kurumlarının yanı sıra toplumun her kesiminden insanın ramazanda iyilik yarışına girdiğini ve muhtaçlara iftarlık hazırlamaya çalıştığını belirtti.

Genç yardımsever, "İyilik yapmanın yeri ve zamanı yoktur, ancak insaniyet ve istemek yeterlidir. İyilik yapmak için belli bir zaman gözetmiyor bilakis fırsat buldukça iyilik yapmaya çalışıyorum." dedi.

Ramazan ayının iyilikte yarışma zamanı olduğunu ifade eden İbrahim, bu işe birkaç aileyle başladıklarını ancak sayının zamanla 50'ye ulaştığını dile getirdi.

Hayırseverlerin proje için kendisine senelik bağışta bulunduğunu aktaran İbrahim, onlardan erzak almak için bağış topladığını, sonrasında paketleyerek ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.

İbrahim, erzakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmanın günlük iftar vermekten daha etkili olduğunu belirterek, bu şekilde ihtiyaç sahiplerinin yardımlardan bir hafta kadar yararlanabildiğini dile getirdi.

Yardımların bununla sınırlı kalmadığını kaydeden İbrahim, ramazan ayı sonrasında bir veya bir buçuk ay süresince projenin devam edebileceğini sözlerine ekledi.

İbrahim, gençlere zamanlarını iyilik yaparak değerlendirmelerini tavsiye ederek, "İyilik yapan iyilik bulur." diye konuştu.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğizBakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz
MAKÜ’de görsel şölenMAKÜ’de görsel şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Mervan el-Hayr Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Ve Mehmet Topal kararını verdi!

Ve Mehmet Topal kararını verdi!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme! Telefon kayıtları inceleniyor

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli büyük operasyon

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.