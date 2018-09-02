Lübnanlı Muaz'ın 28 yıllık Osmanlı para koleksiyonu

MAHMUT GELDİ - Lübnanlı Hüseyin Muaz, 28 yıldan beri oluşturduğu Osmanlı dönemine ait para koleksiyonuyla dünya rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor. "Lübnan Para Koleksiyonları Derneği" Başkan Yardımcısı Hüseyin Muaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarında basılan eski paralardan oluşturduğu koleksiyonuyla dünya rekorlar kitabına girmeyi hedeflediğini söyledi. Antika ve eski para merakının 9 yaşındayken başladığını aktaran 37 yaşındaki Muaz, küçüklüğünden bu yana eski paralarla ilgili yerli ve uluslararası sergilerdeki müzayedeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Osmanlı dönemine ait nadir bulunan eski paraları satın almak üzere Türkiye, Ürdün ve Romanya gibi birçok ülkedeki antikacıya gitmeye çalıştığını dile getiren Muaz, "Lübnan'da, Osmanlı dönemine ait kağıt paralardan oluşan en büyük koleksiyona sahibim. Osmanlı paralarını daha çok toplamak için yoğun mesai harcıyorum ve bununla rekorlar kitabı Guinness'e girmeyi hedefliyorum." dedi.

Henüz küçük yaşta Lübnan'ın eski paralarını araştırma merakının oluşmasıyla bu yola çıktığını anlatan Muaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lübnan paraları üzerinden yürüttüğüm çalışmalarla, para birimimizin ortaya çıkmasına yol açan temel şartları öğrenmiş oldum. Osmanlı, 400 yıl boyunca hükmettiği Lübnan ve Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde kendine ait bir para birimi kullanıyordu. Osmanlılar, tarihi boyunca büyük imparatorluğa hizmet edecek güçlü bir ekonomi ve ticaret sistemi kurmayı başarmıştı. Dolayısıyla Lübnan'da daha önce kullanılan Osmanlı ve Türk paralarına ilgi duydum." Devletlerin ve medeniyetlerin en önemli ekonomik özelliklerinden biri olduğundan, Osmanlı İmparatorluğu'nun para birimine eşsiz bir yer verdiği ve tarih boyunca değerini koruduğunu vurgulayan Muaz, Osmanlı'nın son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ilk yıllarına ait 87 adet banknotu elinde bulundurduğunu kaydetti. Koleksiyonundaki en eski Osmanlı banknotunun, 1855-1857 yıllarına ait 100 kuruş olduğuna işaret eden Muaz, "Bu banknotun özelliği ise Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfuz ettiği bölgelere gönderilen askerlere verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Osmanlı sultanlarının imza yerine kullandıkları tuğraların da ilgisini çektiğini belirten Muaz, Osmanlı'ya ait banknotların her iki yüzünde de tuğranın yer aldığına dikkati çekerek, "Arapça hat sanatını benimseyen tuğra basılan paralara ayrı bir güzellik katardı." diye konuştu. Osmanlı padişahlarının, isimlerini ve unvanlarını kâğıt ve madeni paralara işleyerek bununla iftihar ettiklerini anlatan Muaz, söz konusu işlemelerin de dikkat çekici şekilde yapıldığını ifade etti. -1916 yılına ait Ziraat Bankası senedi Osmanlı döneminde ekonomiyi destekleme amacıyla faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın 1916 yılına ait nadir bulunan senetlerinden birini koleksiyonunda yer aldığını aktaran Muaz, söz konusu senedin Osmanlı İmparatorluğu'nun ziraat konusundaki yatırımlara verdiği önemin delili olduğuna dikkati çekti. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait eserleri son 10 yılda profesyonel çalışmalarla topladığını dile getiren Muaz, elde ettiği eserlerin hangi tarihlerde basıldığı ve günümüzdeki değerine ilişkin bilgilere de ulaştığını söyledi.