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  4. Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor

Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı.

Sosyal medyadan yapılan, artan ekonomik kriz ve siyasi çözümsüzlüğü protesto etmek için "öfke haftası" adı altında sokaklara inilmesi çağrısı üzerine, başkent Beyrut ve diğer kentler dün geceden itibaren protestolara sahne oldu.

Başkentin şehir merkezinden geçerek ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü'nde ve Lübnan Merkez Bankası'nın bulunduğu Hamra Caddesi'nde gece saatlerinden beri yolu kapatan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentlerinde de sabah saatlerinde itibaren lastik yakarak yolları kapatan protestocular, Kızılhaç ve askeri araçlar ile acil durumu olanlar dışında kimsenin geçişine izin vermedi.

Güneydeki Sayda kentinde de gece saatlerinde yolları kapatan eylemciler ile yolları açmaya çalışan güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede 5 protestocu yaralandı.

Ülkede sık sık yaşanan elektrik kesintilerine ve bankaların müşterilerine getirdiği kısıtlamalara da tepki gösteren Lübnanlılar, söz konusu kurumların önünde gösteriler düzenledi.

Parlamentodaki Müslüman ve Hristiyan gruplardan oluşan siyasi güçlere seslerini duyurmaya çalışan Lübnanlılar, ülkeyi içinde bulunduğu krizden kurtaracak yeni hükümetin biran önce kurulmasını istiyor.

- Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik krizden dolayı çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Info Pro Research şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Lübnan'daki ticari bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

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Beyrut Lübnan yolları kapatma eylemi

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