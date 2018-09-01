Lübnanlı sanatçı Wael Kfoury, hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Lübnanlı şarkıcı ve söz yazarı Wael Kfoury, hayranlarıyla buluştu.

Hilton İstanbul Bosphorus'ta konser veren 44 yaşındaki sanatçı, tüm sevenlerine teşekkür ederek, "Birçok ülkeden geldiğinizi biliyorum. Sevginiz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir vakit geçirirsiniz." dedi.

Romantik şarkılarıyla tanınan ve 25 yıllık kariyeri boyunca Arap dünyasının en ünlü sanatçılarından biri olan Kfoury, sevilen şarkılarını yorumladı.

"Shafouha w Sarou Y'oulou" adlı ilk albümü 1994'te yayımlanan sanatçı, "W." adlı son albümünü ise 2017'de müzikseverlerle buluşturdu.



