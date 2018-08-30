Lübnanlı şarkıcı Wael Kfoury İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Lübnan'ın ünlü şarkıcısı Wael Kfoury, İstanbul'da konser verecek.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, yarın Hilton İstanbul Bosphorus'ta hayranlarıyla buluşacak olan Kfoury, Orta Doğu'nun İbrahim Tatlıses'i olarak anılıyor.
Müzikal kariyerini 25 yıldır devam ettiren ünlü sanatçı, son "W." adlı albümünü 2017 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu.
Kfory, ayrıca Tatlıses'in "Aramam" şarkısını "Bel Gharam" adı ile yeniden yorumlamıştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen sanatçı, Kapalı Çarşı'yı ziyaret etmeyi planlıyor.
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