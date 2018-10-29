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Lübnanlı subayın bir kadına eşinin ayağını öptürmesi tepkilere neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:47 | Son Güncelleme

Orduda emir subayı olarak görev yapan bir askerin ailesiyle anlaşmazlık yaşayan yoksul kadına eşinin ayağını öptürmesi Lübnan kamuoyunda tepkilere neden oldu - Lübnan ordusu, söz konusu askerin gözaltına alındığını açıkladı

Lübnan ordusunda görevli bir emir subayının, "ailesiyle anlaşmazlık yaşayan yoksul kadına eşinin ayağını öptürmesi" ülkede büyük tepkilere yol açtı.

Lübnan'da "Devlet Nerede?" adıyla açılan Facebook hesabından yapılan paylaşımda, sandalyede oturan bir kadın, zorla ayağını öptürdüğü diğer bir kadının görüntüsünü elindeki cep telefonuyla kaydediyor.

Paylaşıma göre, olay ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinde yaşandı. Bu kentte görev yapan subay A.S, ailesiyle anlaşmazlık yaşayan yoksul kadını zorla evine getirterek, eşinin ayağını öptürdü.

Emir subayının eşi N. S. ise yüksek ses tonuyla çağırıp ayağını öptürdüğü anın görüntüsünü kaydettikten sonra bunu da bir sohbet uygulaması üzerinden arkadaşlarıyla paylaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye binlerce yorum yapılırken, asker ve eşine tepkiler yağdı.
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- Söz konusu asker gözaltına alındı

Bunun üzerine Lübnan ordusu yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sosyal medyada bir askerin eşi olan kadının, diğer bir kadına zorla ayağını öptürdüğüne dair yayımlanan görüntü üzerine gereğinin yapılması için bahsi geçen asker gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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