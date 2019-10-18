Lübnanlılar ekonomik krizi ve iletişime vergiyi protesto etti

Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle Beyrut başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Hükümetin iletişime özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme kararı başkent Beyrut ve diğer kentlerde protesto edildi.

Beyrut şehir merkezinde toplanan ve Bakanlar Kurulu toplantısının olduğu Hükümet Sarayı'na yürüyen yüzlerce kişi, hükümetin yeni vergiler konusunda geri adım atması talebinde bulundu.

- Göstericilerin olduğu yöne ateş açıldı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, siyasi yetkililerden birinin koruması göstericilerin bulunduğu yöne ateş açtı, bir kişiye de aracıyla çarptı.

Beyrut ve diğer kentlerde protestocular, lastikler yakarak yolları kapatırken, motosikletli gruplar da başkentte tur atıyor.

- Hükümet vergide geri adım attı

Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurdu.