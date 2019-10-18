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Lübnanlılar ekonomik krizi ve iletişime vergiyi protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 00:14 | Son Güncelleme

Ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesi ve hükümetin iletişime özellikle WhatsApp'a yönelik vergi kararı başkent Beyrut ve diğer kentlerde protesto edildi - Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan'dan gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını açıkladı

Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle Beyrut başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Hükümetin iletişime özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme kararı başkent Beyrut ve diğer kentlerde protesto edildi.

Beyrut şehir merkezinde toplanan ve Bakanlar Kurulu toplantısının olduğu Hükümet Sarayı'na yürüyen yüzlerce kişi, hükümetin yeni vergiler konusunda geri adım atması talebinde bulundu.

- Göstericilerin olduğu yöne ateş açıldı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, siyasi yetkililerden birinin koruması göstericilerin bulunduğu yöne ateş açtı, bir kişiye de aracıyla çarptı.

Beyrut ve diğer kentlerde protestocular, lastikler yakarak yolları kapatırken, motosikletli gruplar da başkentte tur atıyor.

- Hükümet vergide geri adım attı

Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurdu.

Öte yandan Başbakan Hariri'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Bakanlar Kurulunun, bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacağı belirtildi.

Lübnan'da ekonomik durum kötüye gittiği gerekçesiyle uzun süredir aralıklarla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyordu.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti. Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

- Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

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