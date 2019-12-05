Lübnanlılar, iş adamı Hatib'in "başbakan olmaması için" yolları kapatacak

BEYRUT (AA) - Lübnan'da "17 Ekim Devrimi" isimli grup, iş adamı Semir el-Hatib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmemesi için bugün ülkedeki tüm yolları kapatacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirlenmesi için istişare görüşmelerine pazartesi günü başlayacağının duyurulmasının ardından söz konusu grup tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı partilerden destek alan Hatib'e hükümeti kurma görevi verilmemesi için ülkede gerilimi tırmandıracak adımlar atılacağı vurgulandı.

Bu adımın ülkedeki sivil toplum hareketleriyle ortaklaşa atıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Barışçıl devrim sona erdi. Bu sabahtan itibaren tüm yollar, banka, belediye, okul ve telekomünikasyon şirketlerini kapatmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı Avn'ın görevi bırakması ve partilerin olmadığı teknokrat hükümetinin kurulması yönündeki taleplerimiz yerine getirilinceye kadar sivil itaatsizliğe devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Li Hakki (Haklarım İçin) Derneği de yaptığı yazılı açıklamayla, barışçıl göstericilere baskı uygulanmaması ve kanunların uygulanması çağrısında bulundu.