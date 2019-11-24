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Lübnanlılar teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 18:56 | Son Güncelleme

Gösteriler ülkenin güneyindeki kentlerde yoğunluk kazandı

Lübnan'ın güneyindeki kentlerde teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi ve pazartesi günü genel greve gidilmesi çağrısı yapıldı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar 39. gününde özellikle güneydeki kentlerde devam etti.

Güneydeki Sayda kentinin sahil kesiminde "ekmek ve tuz" ismi verilen etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar yaptıkları yemeklerle sahilde yer sofrası kurdu. Etkinlikte yönetim sistemindeki mezhep uygulamasına son verilmesi ve teknokrat hükümeti kurulması istendi.

Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a teknokrat hükümetini kuracak kişiyi belirleme çağrısı yaptı.

Sur kent meydanında da çok sayıda genç evlerinden getirdikleri yemeklerle "kahvaltı etkinliği" düzenledi. Gençler, kurtuluş hükümeti kurulması yönünde slogan attı.

Nabatiyye kentine bağlı Kefr Rumman bölgesinde düzenlenen yürüyüşte de "seçme yaşının düşürülmesini istiyoruz", "Nabatiyye ölümüne Beyrut'un yanında", "Halk rejimin düşmesini istiyor" ve "devrim" sloganları atıldı. Gösterilere Lübnanlı sanatçı Marsel Halife de katıldı.

Sosyal paylaşım platformlarında ise yarın genel greve gidilmesi çağrıları yapıldı.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan teknokrat hükümeti

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