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Lübnanlılar, yeni hükümete güvenoyu verilmemesi talebiyle gösteriler düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 20:22 | Son Güncelleme

Lübnanlılar, yeni hükümete güvenoyu verilmemesi talebiyle gösteriler düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerinde, 21 Ocak'ta kurulan yeni hükümete güvenoyu verilmemesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Başkent Beyrut'un farklı bölgelerindeki meydanlarda toplanan yüzlerce protestocu, "bedel ödemeyeceğiz" sloganları eşliğinde Hükümet Sarayı ve Meclis binasına yakın şehir merkezindeki Bankalar Birliği Cemiyetinin önüne kadar yürüyüşler yaptı.

"Hükümete güvenoyu yok" ve "yolsuzluğa bulaşan yöneticilerden hesap sorulsun" gibi sloganlar atan birden çok eylemci grup adına hazırlanan ortak yazılı açıklama, Bankalar Birliği Cemiyeti önünde okundu.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti istemediklerine dikkati çekilen açıklamada, yolsuzluğa bulaşanların hesap vermesi ve ülkedeki yargının bağımsızlığına kavuşması talep edildi.

Lübnan'ın, 30 yıldan beri yönetimi paylaşanların politikaları sonucu borç bataklığına sürüklendiği savunulan açıklamada, devrimin uzun bir süreç olduğuna ve halk devriminin zafere ulaşacağına işaret edildi.

Göstericiler daha sonra Hükümet Sarayı ve Meclis binası yakınındaki Riyah Sulh Meydanı ile Şehitler Meydanı'na doğru yürüyülerini sürdürdü.

Trablusşam kentinde yer alan Nur Meydanı'nı dolduran protestocular ise kitlesel gösterilerin devam etmesi ve emniyet güçlerinin gözaltında tuttuğu eylemcilerin salıverilmesi yönündeki taleplerini dillendirdi.

Göstericilerin düzenlediği yürüyüşlere destek için kiliselerden çanların çaldığı görüldüğü Trablusşam'daki gösteri, 3 ay önce hükümet karşıtı protestoların başladığı günler gibi kalabalıktı.

- Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

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