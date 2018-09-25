Lucas ve Arthur Jussen, İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Hollandalı genç piyanistler Lucas ve Arthur Jussen, İstanbul Resitalleri'nin 12. Sezonu'nun açılış konserinde sahne alacak.

İki Kardeş, 3 Ekim'de Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de müzikseverlerle buluşacak.

İlk konserlerini Royal Concertgebouw Orkestrası ile veren Jussen kardeşler, 2010'da yayımlanan ve Beethoven eserlerini yorumladıkları ilk albümleriyle "Edison Klassiek Publieksprijs" ödülüne layık görüldü.

Müzik eğitimlerine Leny Bettman ile başlayan Lucas Jussen, 2001'de 8 yaşındayken Rotterdam Piano Festivali'nde düzenlenen yarışmada finalist oldu. Arthur Jussen de 2004'te, 8 yaşındayken Genç Müzik Yeteneği Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada "Yılın Genç Müzisyeni" ödülünü aldı.

Jussen Kardeşler, 2011'de Concertgebouw Genç Yetenek Ödülü'ne, 2013'te ise Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Dinleyici Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Hollandalı besteci Theo Loevendie'nin iki kardeş için yazdığı "iki piyano için beste" eserinin dünya prömiyerini yapan 25 yaşındaki Lucas ile 22 yaşındaki Arthur Jussen için Fazıl Say da "Night" isimli bir eser besteledi.

Dallas Senfoni, Hong Kong Filarmoni, Londra Oda Orkestrası, MDR Senfoni ve Şangay Senfoni gibi orkestralar da aynı sahneyi paylaşan sanatçılar, Deutsche Grammophon etiketiyle 5 albüm yayımladı

