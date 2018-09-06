Luciano Pavarotti kimdir? Luciano Pavarotti'nin sahnede elinden eksik etmediği aksesuarı nedir? (Hadi İpucu 6 Eylül 12.30)

Luciano Pavarotti bugün 12.30'da yapılacak ödüllü Hadi yarışması için ipucu olarak verildi. 6 Eylül 12.30'da yapılacak yarışması için Hadi ipucu şu şekilde paylaşıldı: "Hadi bugün 12.30'da... Bugünün ipucu dünyanın en büyük tenorundan geliyor. Çoğumuzun pek ısınamadığı opera türünü milyonlara sevdirmiş, popülerleşmesinde ve ilgi görmesinde büyük rol oynamıştır. Kimden bahsediyoruz; tabii ki Luciano Pavarotti ???? Görselde de gördüğünüz sanatçının genellikle sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat! İşte Hadi ipucu cevabı

LUCIANO PAVAROTTİ'NİN SAHNEDE EKSİK ETMEDİĞİ AKSESUARI NEDİR?

6 Eylül Çarşamba 12.30'da 5000 TL ödüllü Hadi yarışması ipucu olarak ünlü tenör Luciano Pavarotti'nin sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat çekiliyor. Performansı sırasında çok terlediği için yanından ayırmadığı beyaz bir mendil gözüküyor Luciano Pavarotti'nin elinde...

LUCIANO PAVAROTTİ KİMDİR?

Luciano Pavarotti (12 Ekim 1935, Modena - 6 Eylül 2007, Modena), İtalyan tenor. Modern opera dönemindeki en önemli ses sanatçılarındandır.

1935 yılında İtalya'nın Modena şehrinde doğdu. İlk müzik deneyimini şehrindeki koroda, babası Fernando ile yaşadı. Gençken, babasıyla Gioachino Rossini'nin adı verilen koroyla birlikte Galler'e gitti. Llangollen (Denbighshire) uluslararası şarkı söyleme yarışmasında birinci oldu ve bu onu bir tenor olmak konusunda hırslandırdı. Aslında bir öğretmen olmak için yetiştirilen Pavarotti, Arrigo Pola ve Ettore Campogalliani tarafından aldığı derslerle 1961 yılında "Concorso İnternazionale" adlı ödülü kazandı ve opera dalındaki başlangıcını bir tiyatro salonunda La bohème eseri ile aynı yılın 29 Nisan'ında yaptı. Bundan sonra Güney ve Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa ve Avustralya'da birçok kez konser verdi. Ardından, Modena'da genç şarkıcıları eğitecek bir okul açtı.