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Luciano Pavarotti kimdir? Luciano Pavarotti'nin sahnede elinden eksik etmediği aksesuarı nedir? (Hadi İpucu 6 Eylül 12.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

Ünllü tenör Luciano Pavarotti, 6 Eylül Çarşamba 12.30'da yapılacak Hadi yarışmasının ipucu olarak verildi. Peki Luciano Pavarotti kimdir? Hadi ipucu sorusu olarak Luciano Pavarotti'nin sahnede yanından hiç ayırmadığı aksesuarı nedir?

Luciano Pavarotti kimdir? Luciano Pavarotti'nin sahnede elinden eksik etmediği aksesuarı nedir? (Hadi İpucu 6 Eylül 12.30)

Luciano Pavarotti bugün 12.30'da yapılacak ödüllü Hadi yarışması için ipucu olarak verildi. 6 Eylül 12.30'da yapılacak yarışması için Hadi ipucu şu şekilde paylaşıldı: "Hadi bugün 12.30'da... Bugünün ipucu dünyanın en büyük tenorundan geliyor. Çoğumuzun pek ısınamadığı opera türünü milyonlara sevdirmiş, popülerleşmesinde ve ilgi görmesinde büyük rol oynamıştır. Kimden bahsediyoruz; tabii ki Luciano Pavarotti ???? Görselde de gördüğünüz sanatçının genellikle sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat! İşte Hadi ipucu cevabı

LUCIANO PAVAROTTİ'NİN SAHNEDE EKSİK ETMEDİĞİ AKSESUARI NEDİR?

6 Eylül Çarşamba 12.30'da 5000 TL ödüllü Hadi yarışması ipucu olarak ünlü tenör Luciano Pavarotti'nin sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat çekiliyor. Performansı sırasında çok terlediği için yanından ayırmadığı beyaz bir mendil gözüküyor Luciano Pavarotti'nin elinde...

LUCIANO PAVAROTTİ KİMDİR?

Luciano Pavarotti (12 Ekim 1935, Modena - 6 Eylül 2007, Modena), İtalyan tenor. Modern opera dönemindeki en önemli ses sanatçılarındandır.

1935 yılında İtalya'nın Modena şehrinde doğdu. İlk müzik deneyimini şehrindeki koroda, babası Fernando ile yaşadı. Gençken, babasıyla Gioachino Rossini'nin adı verilen koroyla birlikte Galler'e gitti. Llangollen (Denbighshire) uluslararası şarkı söyleme yarışmasında birinci oldu ve bu onu bir tenor olmak konusunda hırslandırdı. Aslında bir öğretmen olmak için yetiştirilen Pavarotti, Arrigo Pola ve Ettore Campogalliani tarafından aldığı derslerle 1961 yılında "Concorso İnternazionale" adlı ödülü kazandı ve opera dalındaki başlangıcını bir tiyatro salonunda La bohème eseri ile aynı yılın 29 Nisan'ında yaptı. Bundan sonra Güney ve Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa ve Avustralya'da birçok kez konser verdi. Ardından, Modena'da genç şarkıcıları eğitecek bir okul açtı.

Bosna'da savaştan sonra Mostar kentinde Pavarotti Müzik Merkezi adını taşıyan bir merkez kurdu ve müzisyenlere yeteneklerini geliştirmeleri için şans tanıdı. Bu sebeple, 2006 yılında Saraybosna şehri kendisine fahri hemşerilik ödülü verdi.

Pavarotti, kendisine beş kür kemoterapi uygulanmıştı uygulandıktan sonra 6 Eylül 2007 günü pankreas kanseri sonucu böbrek yetmezliği geçirerek hayatını kaybetti.

BİLİNMEYEN YÖNLERİ

  • ABD'de kısaca "Big Lucio" diye anıldı.

  • Soyunma odası ile sahne arasında büyük mesafe bulunan mekânlarda onun için özel tasarlanan ve hayranları tarafından "Pavamobil" olarak adlandırılan bir elektrikli golf aracından yararlanırdı.

  • Önemli konserlerden sonra konser salonu ya da kaldığı otel yakınlarında özel davetlilere yemek verirdi. Ancak kendisi bu yemeklere ya hiç katılmaz ya da çok kısa süre görünmekle yetinirdi.

  • Pavarotti kendisinde doğuştan gelen nadir, hassas ve berrak sesi ile 1960, 1970 ve 1980'lerin en bilinen sanatçısıydı. 1966'da "Gaetano Donizetti" nin La Fille du * Regiment" eserinde yüksek perdeden dokuz C'yi de seslendirebilen ilk tenor oldu. Aynı performansı 1972'de New York Metropolitan Operasında gerçekleştirdi ve "Yüksek C'nin Kralı" (yüksek Do'ların kralı) lakabını aldı. Pavarotti'nin popülerliği gelmiş geçmiş bütün tenorlardan daha fazlaydı.

  • 1993'te New York şehrindeki Central Park'ta gerçekleştirdiği konser 300.000 kişi tarafından canlı, milyonlar tarafından ise televizyondan ve radyodan takip edildi. 1990 ve 2000'lerde ise performansında düşüşler olsa da yine de dünyanın en iyileri arasında yer almaya devam etti.

  • Pavarotti ayrıca iki tane de Guinness Rekoru sahibi... Sanatçı; 165 kez opera sahnesine çıkarak en çok sahneye çıkan tenor ve "The Three Tenors in Concert" (Placido Domingo ve Jose Carreras) ile en çok satan klasik müzik albümü rekorlarını kırdı.

  • Bu popülarite Pavarotti’nin kısa süre içinde klasik müzik endüstrisinin de en önemli sanatçılarından biri haline gelmesine yol açtı. Kayıtları yalnızca klasik müzik listelerinin değil ama ilginç bir biçimde uluslararası pop listelerinin de birinci sırasında yer alıyordu. Özellikle ‘Essential Pavarotti’ isimli albümü İngiliz pop listesinde bir numaraya kadar yükseldi ve inanılmaz bir biçimde tam beş hafta boyunca orada kaldı.
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    hadi ipucu Luciano Pavarotti 6 eylül 2018

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