Luciano Pavarotti kimdir? Luciano Pavarotti'nin sahnede elinden eksik etmediği aksesuarı nedir? (Hadi İpucu 6 Eylül 12.30)

1993'te New York şehrindeki Central Park'ta gerçekleştirdiği konser 300.000 kişi tarafından canlı, milyonlar tarafından ise televizyondan ve radyodan takip edildi. 1990 ve 2000'lerde ise performansında düşüşler olsa da yine de dünyanın en iyileri arasında yer almaya devam etti.

Pavarotti ayrıca iki tane de Guinness Rekoru sahibi... Sanatçı; 165 kez opera sahnesine çıkarak en çok sahneye çıkan tenor ve "The Three Tenors in Concert" (Placido Domingo ve Jose Carreras) ile en çok satan klasik müzik albümü rekorlarını kırdı.