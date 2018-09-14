Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - ADANA'da Kübra Kirişçi (28), kucağından atlayıp ortadan kaybolan Chihuahua (Şivava) ırkı 'Lucky' adı köpeğini bulana 1000 lira ödül vereceğini söyledi.
Gaziantep'te yaşayan Kübra Kirişçi, 26 Ağustos'ta köpeğini çiftleştirmek için Adana'ya getirdi. Ancak köpeğin burada kucağından atlayıp kaçtığını belirten Kirişçi, 20 gündür aramadığı sokak kalmadığını söyledi. Kirişçi şöyle konuştu:
"Diğer köpeğin bulunduğu yere gittiğim sırada Lucky kucağımdan atlayarak kaçmaya başladı. Yabancı olduğu bir ortam olduğu için korktu sanırım. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Saatlerce kapı kapı dolaşıp onu aradım. Adana'da merkezi caddelerdeki ağaçların üzerine, elektrik direklerine kayıp ilanları yapıştırdım fakat bir kişi dışında arayan olmadı. Perişan durumdayım. O benim oğlumdu, canımdı. İyi bakım yapılmadığı zaman hayatta kalması çok zor. Buradan duyarlı bütün vatandaşlara sesleniyorum. Kaybolduğu gün boynunda mavi bir tasma vardı. Ne olur Lucky'i görürseniz bana ulaşın. Henüz bir yaşında ve ismine duyarlı bir bebek o. Onun bana benim de ona ihtiyacım var. Köpeğim Lucky'i bulana 1000 lira ödül vereceğim."
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