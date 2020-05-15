Lucy Mecklenburgh emzirirken poz verdi

Televizyon şovlarıyla tanınan Lucy Mecklenburgh, 2017 yılında İngiliz aktör Ryan Thomas ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz aylarda oğulları dünyaya gelen çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ryan Thomas, eşi ve çocukları ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
Eşinin oğlunu emzirdiği an çekilen kareyi yayınlayan Thomas'ın paylaşımı kısa sürede 105 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.
Bir ay önce doğum yapan 28 yaşındaki Lucy Mekcklenburgh'un formuna kısa sürede kavuşması ise gözlerden kaçmadı.
Öte yandan 35 yaşındaki Ryan Thomas'ın Tina O'Brien ile ilişkisinden 11 yaşında Scarlett Jacqueline Thomas adında bir kızı bulunuyor.
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