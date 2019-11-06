Lufthansa 1300 uçuşu iptal etti

Uçuş görevlilerinin perşembe günü itibarıyla 48 saat greve gideceklerini duyurmasının ardından Alman havayolları şirketi Lufthansa bin 300 uçuşunu iptal etti.

Şirket tarafından çarşamba günü kamuoyuna duyurulan yeni uçuş planına göre, tüm Lufthansa grubuna ait yaklaşık 3 bin uçuştan perşembe günü 700, cuma günü ise 600'ü iptal edilecek. Toplam bağlantı sayısının içinde greve gitmeyen Swiss, Austrian, Edelweiss ve Brussels gibi havayolu şirketlerinin uçuşlarının da bulunduğu belirtildi.

Alman kabin personeli sendikası Ufo, grevin Lufthansa genelinden diğer havayolu firmalarına da genişletilebileceğini kaydetti. Lufthansa’nın yolcularına biletlerini ücretsiz olarak değiştirebilecekleri birçok alternatif uçuş seçeneği sunulduğu da bildirildi.

Lufthansa’nın başvurusu reddedilmişti

Lufthansa’nın grevi engellemek için Frankfurt İş Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmiş, şirket konuyu Eyalet İş Mahkemesi’ne taşımıştı. Grevin yasal olup olmadığının görüşüleceği ikinci bir duruşmanın çarşamba günü yapılabileceği, ancak Eyalet İş Mahkemesi’nin henüz bir duruşma tarihi belirlemediği kaydedildi.