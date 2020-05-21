Lufthansa 9 milyar euroluk yardım paketini görüştüğünü doğruladı

Hisse senedine dönüştürülebilir tahvilin üçüncü bir tarafın şirketi devralması söz konusu olduğunda devreye gireceği ifade ediliyor. Yüzde 25 hissenin üstüne çıkılması, devletin şirketle ilgili önemli stratejik kararları bloke edebilmesi anlamına geliyor. Lufthansa teftiş kurulunun iki üyesinin de Alman Federal Hükümeti'nin onayıyla belirleneceği bildirildi.

Açıklamada paketin 3 milyar euroluk bölümünün Alman kamu kalkınma bankası KfW kredisi şeklinde olacağı kaydedildi. Görüşmeler kapsamında Alman hükümetinin koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmayı hedefleyen ekonomik istikrar fonuna (WSF) şirketin yüzde 20’sinin ve yüzde 5 artı bir hisseye tekabül eden hisse senedine dönüştürülebilir tahvilin aktarılmasının planlandığı belirtildi.

Devletin devralacağı hisse oranının kritik eşik olan yüzde 25'i aşıp aşmayacağı tartışma konusu olan görüşmelerle ilgili açıklama yapan Lufthansa, 9 milyar euroluk bir paket üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Plana göre hükümetin şirketin hisselerinin yüzde 20'sini devralması öngörülüyor.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan Alman havayolları şirketi Lufthansa’ya yardım paketi konusunda hükümetle günlerdir süren görüşmelerde sona yaklaşılıyor.

Başbakan Angela Merkel Çarşamba günü Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketi müzakerelerinde "kısa süre içinde" karara varılacağı mesajını vermişti.

Hükümette hisse tartışması

Haftalardır devam eden görüşmelerde devletin şirket yönetimindeki ağırlığının boyutu hükümet içinde tartışmalara yol açmıştı. Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) devlet katılımının sessizce yapılmasından yana görüş bildirmiş ve aksi takdirde bunun "kısmi devletleştirme" anlamına geleceği uyarısı yapmıştı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise devlet yardımları karşılığında hükümetin Lufthansa'da daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyordu.

Lufthansa CEO’su Carsten Spohr şirketin "haftadan haftaya, gündüz-gece saatte bir milyon euro likidite rezervi" kaybettiğini söylemişti. Spohr, devletin şirket kararlarında büyük nüfuz sahibi olmasına sıcak bakmıyordu.

Ancak SPD'li Carsten Schneider Die Welt gazetesine bu ay başında yaptığı açıklamada "Devlet budala mı parayı versin ve hiç söz hakkı olmasın" ifadelerini kullanmıştı.