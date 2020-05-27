Lufthansa denetleme kurulu kurtarma paketi kararını erteledi

Kurul, yardım paketine ilişkin kararını şimdilik erteledi.Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren müzakere ve tartışmaların ardından 9 milyar euroluk paket üzerinde varılan uzlaşmayı şirketin denetleme kurulu şimdilik onaylamadı. Kurtarma paketi konusundaki kararını şimdilik erteleyen denetleme kurulunun, Brüksel'in bazı şartlarını kabul etmedi. 9 milyar euro hacminde olması planlanan kurtarma paketinin 3 milyar euroluk bölümünün Alman kamu kalkınma bankası KfW kredisi şeklinde olması ve devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olması öngörülüyordu. Ayrıca Lufthansa'nın başka bir şirket tarafından devralınması tehdidi ile karşı karşıya kalması gibi istisnai durumlarda da bu hissenin yüzde 5 oranında artırılabileceği kaydedilmişti. Paketin hayata geçebilmesi için devletin korona krizinde acil durumlarda önemli şirketlere hissedar olabilmek için oluşturduğu Ekonomi İstikrar Fonu'nun yönetiminin kurtarma paketini onaylamasının ardından, paketin Lufthansa'nın ilgili kurulları ve AB Komisyonu'nun da onayını alması gerekiyordu.

Slot anlaşmazlığı Lufthansa denetleme kurulunun, şirketin üçte iki piyasa payına sahip olduğu Frankfurt ve Münih havalimanlarında kalkış ve inişlerdeki slotlarından, yani uçaklara tahsis edilen saat dilimlerinden kalıcı olarak vazgeçmesi şeklindeki Avrupa Birliği'nin (AB) koşulunu kabul etmediği bildirildi. Lufthansa, Ekonomik İstikrar Fonu kurtarma planının halen havayolu için "tek uygulanabilir alternatif" olarak görüldüğünü ve şirketin hub'ı yani aktarma merkezi olan havalimanlarındaki konumunu ve borçlarını ödeme kabiliyetini "zayıflatacak" AB talepleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini açıkladı. Konuya yakın bir kaynak, iki havalimanındaki 12 ila 300 jetin kullandığı 72 saat diliminden vazgeçmesi konusunda Brüksel ile Lufthansa arasında görüşmeler yapıldığını söyledi. Lufthansa'nın yardımları geri ödedikten sonra saat dilimlerini geri almak istediği ancak AB Komisyonu'nun bunu kabul etmediği ve durumun kalıcı olmasını istediği belirtiliyor. AB Komisyonu konu ile ilgili açıklama yapmadı.