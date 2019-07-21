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Lufthansa, Kahire uçuşlarına yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Alman havayolu firması Lufthansa, güvenlik endişeleri nedeniyle bu sabah askıya aldığı Kahire uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.İngiliz havayolu firması British Airways’in (BA) dün “güvenlik” gerekçesiyle Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşları askıya almasının ardından, Alman Havayolu şirketi Lufthansa da Frankfurt ve Münih kalkışlı Kahire uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu bu sabah duyurdu.

Lufthansa, Kahire uçuşlarına yeniden başladı

Alman havayolu firması Lufthansa, güvenlik endişeleri nedeniyle bu sabah askıya aldığı Kahire uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.
İngiliz havayolu firması British Airways’in (BA) dün “güvenlik” gerekçesiyle Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşları askıya almasının ardından, Alman Havayolu şirketi Lufthansa da Frankfurt ve Münih kalkışlı Kahire uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu bu sabah duyurdu. Lufthansa öğleden sonra yaptığı açıklamayla uçuşlara yeniden devam edeceğini açıklarken BA, Londra Heathrow Havaalanı ile Kahire arası uçuşlara “önlem amacıyla” 6 gün daha ara verecek.
İngiliz hükümeti, BA’nın kararına dair bilgisi olduğunu açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da, "Havacılık aleyhine artan bir terörizm riski var" uyarısında bulundu.

“Güvenli olmadığı sürece asla bir uçuş gerçekleştirmeyiz”
British Airways’ten yapılan yazılı açıklamada, “Dünya çapındaki tüm havaalanlarımızda güvenlik tedbirlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyoruz. Daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için, önlem amacıyla yedi gün boyunca Kahire’ye uçuşlarımızı askıya aldık. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önceliğimiz. Güvenli olmadığı sürece asla bir uçuş gerçekleştirmeyiz” denildi.
İngiliz havayolu firması Londra ve Kahire arasında her gün 1 gidiş 1 de dönüş uçuşu gerçekleştiriyordu. İki başkent arası uçuşlar, 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar yapılmayacak. BA’nın kararının aksine Mısırlı havayolu firması Egyptair, Londra uçuşlarına devam ediyor.
Kahire Uluslararası Havalimanın sözcüsü, British Airways’in uçuş takvimine dair herhangi bir değişikliğin kendilerine henüz bildirilmediğini söyledi.

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