Lufthansa korona sonrası ilk kez kâra geçti

Son üç ayda adeta rezervasyon patlaması yaşayan şirket, pandemi sonrası ilk kez kâra geçtiğini duyurdu.Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, pandeminin başlangıcından bu yana şirketin ilk kez kâr elde etmeye başladığı belirtildi. Açıklamada, yaz aylarına yönelik yoğun uçuş talebinin "Kâr bölgesine geri dönüşü sağladığı" ifade edildi.

Çarşamba günü şirketin merkezinin bulunduğu Frankfurt'ta yapılan açıklamaya göre grup üçüncü çeyrekte 19,6 milyon yolcunun rezervasyonunu kaydetti. Bu rakam, 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki kriz öncesi seviyenin yüzde 46'sına karşılık geliyor. Şirketten yapılan açıklamada, faaliyet kârının üçüncü çeyrekte 17 milyon euroya yükseldiği kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde, grubun yaklaşık 1,3 milyar euro zarar ettiği bildirildi. Şirket üçüncü çeyrekte 72 milyon euro net zarar elde etti. Lufthansa geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,9 milyar euro net zarar etmiş, geçen yılı ise toplam 5,6 milyar euro zararla kapamıştı.

Açıklamaya göre grubun üçüncü çeyrek satışları bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkarak 5,2 milyar euroyu buldu.

Lufthansa, geçen yıl korona salgını nedeniyle hava trafiğinde kaydedilen büyük çaplı gerilemeden olumsuz etkilenmiş ve devlet yardımlarıyla desteklenmişti.

Şirketin CEO'su Carsten Spohr, "Bizi başarıya ulaştıracak yolda ilerlemeyi sürdürmeliyiz" dedi. Şirket bu süreçte özellikle maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar uygulanan tasarruf önlemleri kapsamında yıllık yaklaşık 2,5 milyar euro tasarruf sağlandığı belirtildi. Spohr, böylece "2024 yılına kadar planlanan yıllık 3,5 milyar euro tasarrufun yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiğini" sözlerine ekledi.

Lufthansa aldığı önlemler arasında personel çıkarmayı da sürdürecek. Şirketten yapılan açıklamada, gönüllülük programları, ciro ve sosyal planlar kapsamında şimdiye kadar sırf Almanya'da 2021 yılında dört bin çalışanın işten ayrıldığı belirtilirken, üç bin kişi ile de bu konuda anlaşmaya varıldığı vurgulandı. Eylül sonuna kadar şirkette Austrian Airlines, Swiss ve Brussels Airlines bünyesinde de olmak üzere 107 bin kişi istihdam ediliyordu. Şirket, toplam çalışan sayısını 100 bin civarında sınırlamayı planladığını açıkladı.

AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

