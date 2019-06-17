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Lufthansa, rekabetten dolayı kar hedefini düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Alman Lufthansa Grup, Avrupa'da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabetten dolayı bu yıl için kar hedefini düşürdüğünü bildirdi

BERLİN (AA) - Lufthansa, Avrupa'da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedefini düşürdü.

Alman Havayolu şirketi Lufthansa’dan yapılan açıklamada, Avrupa'da genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedeflerini aşağı yönlü revize etti.

Daha önce, bu yıl için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK- EBIT) hedefleyen şirket, bunu 2-2,4 milyar avro arasına düşürdü.

Avrupa’nın kısa mesafeli uçuş pazarındaki getirinin, pazar paylarını artırmak için önemli kayıpları kabul etmeye istekli taşıyıcıların neden olduğu sürekli kapasite artışlarından etkilendiğini belirtildiği açıklamada, "Bu, Network Airlines ve Eurowings'deki kar üzerinde baskı oluşturuyor. Her ikisi de, karlılığı korumaya odaklanırken, aynı zamanda önde gelen pazar konumlarını aktif bir şekilde savunmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Lufthansa Grup, Avrupa pazarının bu yıl sonuna kadar zorlayıcı kalmasını beklendiğini de bildirdi.

Öte yandan, revizyon açıklamasının ardından şirket hisseleri borsada yüzde 10’dan fazla değer yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
FVÖK kar Lufthansa

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