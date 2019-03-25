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Lufthansa yazılım sorunu nedeniyle 46 uçuşu iptal etti

25.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

Alman Hava Ulaşımı Güvenliği (DFS) kurumunda yaşanan bir yazılım sorunu nedeniyle geçen hafta başlayan sorun hâlâ giderilemedi.

Lufthansa yazılım sorunu nedeniyle 46 uçuşu iptal etti

Sorun nedeniyle Lufthansa 46 uçuşunu iptal etti.Alman Hava Ulaşımı Güvenliği (DFS) kurumunun Pazartesi günü verdiği bilgiye göre, bir yazılım sorunu nedeniyle Alman hava ulaşımında geçen hafta başlayan sorun sürüyor.

Yapılan açıklamada Çarşamba'yı Perşembe gününe bağlayan gece sorun yaşayan havaalanlarına alternatif bir yazılım yükleneceği bildirildi. Bu tarihe kadar ise "güvenlik gerekçesiyle" Almanya'nın güneybatısındaki hava sahasında, hava trafiği kapasitesinin dörtte bir oranında düşürüleceği kaydedildi. Söz konusu durumun hava trafiği güvenliğini ise etkilemediği belirtildi.

Alman havayolları şirketi Lufthansa, yaşanan yazılım problemi nedeniyle Pazartesi günü Frankfurt Havalimanı'ndan planlanan 46 uçuşunu iptal etti. Bir şirket sözcüsü durumdan yaklaşık 4 bin 600 yolcunun etkilendiğini kaydetti. Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin yaptığı açıklamaya göre ise planlanan yaklaşık bin 400 uçuşun 66’sı iptal edildi.

Geçen hafta Çarşamba gününden bu yana devam eden soruna gerekçe olarak ise Şubat ayında yapılan bir yazılım güncellemesi gösterildi. Sorundan sadece DFS'in Langen’daki merkezinden kontrol edilen uçuşlar etkileniyor. Sorun nedeniyle Frankfurt am Main, Köln/Bonn, Stuttgart ve Düsseldorf havalimanlarında gecikme ve iptaller yaşanıyor. Güncellenen programın DFS'in Münih, Karlsruhe ve Bremen'deki merkezlerinde ise sorunsuz şekilde çalıştığı kaydedildi.

Söz konusu yazılım; hava trafik kontrolörlerinin uçak tipi, uçuş rotası, tahmini varış süresi gibi uçaklarla ilgili ihtiyaç duyduğu tüm önemli verilere ulaşmasını sağlıyor.

dpa,Reuters AFP/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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