HABER

Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2019 20:03 | Son Güncelleme

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO) tarafından düzenlenen grev nedeniyle yarın ve Cuma günü Lufthansa’nın 1300 uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

Almanya, (DHA)- Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO) tarafından düzenlenen grev nedeniyle yarın ve Cuma günü Lufthansa’nın 1300 uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.
Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO), Perşembe ve Cuma günü Lufthansa'ya tam günlük grev çağrısında bulundu. Alman havayolu şirketi, 2 günlük grev nedeniyle 6 bin uçuştan 1300’ünün yapılamayacağını duyurdu. 180 bin yolcunun grevden etkilenmesi bekleniyor. Grup çatısı altındaki havayolu şirketleri Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Avusturya Havayolları, Air Dolomiti ve Brussels Airlines ise grevden etkilenmeyecek. Lufthansa, bu alternatif havayollarının, grevden etkilenen yolcular için daha büyük uçakları kullanabileceği rotaları incelediğini duyurdu.
UFO, Lufthansa Havayolları ile devam eden iş anlaşmazlığından dolayı Almanya’daki havalimanlarında Çarşamba günü 2 günlük grev kararı almıştı.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Virginia ve Kentucky Seçimleri Demokratlar’ın Zaferiyle Sonuçlandı Virginia ve Kentucky Seçimleri Demokratlar’ın Zaferiyle Sonuçlandı 
Almanya'da plastik poşetlere yasak yoldaAlmanya'da plastik poşetlere yasak yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı

11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.