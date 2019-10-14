HABER

Lufthansa’da kabin personeli greve gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

UFO sendikası, kabin personelinin Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00’da beş saatlik greve gideceğini açıkladı

BERLİN (AA) - Alman havayolu şirketi Lufthansa’da çalışan kabin personelinin ücretlerin artırılması talebiyle Pazar günü grev yapacağı bildirildi.

“Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu” (UFO) Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ile ücretlerin artırılmasını konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı sendika, Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00’da beş saatlik iş bırakma eylemi kararı aldı.

Lufhansa’dan yapılan açıklamada ise söz konusu grev kararının “yasal” olmadığı belirtilerek, 20 Ekim’de uçuşların planlandığı gibi devam edeceği kaydedildi.

Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, bu rakamı 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti.

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Sporcular Suuçtu’da zamanla yarıştıSporcular Suuçtu’da zamanla yarıştı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalarMilli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grev kabin görevlisi Lufthansa

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem sunumu yaptı: 7,5 büyüklüğündeki depremde binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, yolların yüzde 30’u kapanacak

İmamoğlu, İBB Meclisi'nde deprem sunumu yaptı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı! 'Sol bacağımdan yaralandım, yanımıza bir araç geldi...'

Kazdağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu!

Kazdağları yakınındaki Kirazlı projesi durduruldu

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Geçiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.