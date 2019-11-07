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Lufthansa'daki Grev Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Oldu

07.11.2019 12:32 | Son Güncelleme

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın çalışanlarının 48 saatlik greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

Lufthansa'daki Grev Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Oldu

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın çalışanlarının 48 saatlik greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Kabin memurlarının bugün başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle Lutfhansa şirketinden yapılan açıklamaya göre, toplamda 180 bin yolcu etkilenecek. İki gün içerisinde şirketin yapacağı toplam 6 bin uçuştan 5’te birinin bu eylemden olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.

Lufthansa yetkilileri bugün sadece Frankfurt Havalimanı üzerinden yapılan direkt ve bağlantılı 400 civarında uçuşun etkilendiğini Münih ve diğer bazı havalimanlarındaki uçuşları da ekleyince şu an 700 civarında uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Ücretler ve emeklilik hakları konusundaki anlaşmazlık üzerine iş bırakma eylemi başlatan kabin memurlarının bağlı oldukları sendika eylemin gerekli görülmesi halinde Cuma gününden sonra da devam edebileceğini duyurdu.

Öte yandan Lufthansa ve sendika arasında aylardır devam eden bir tartışma söz konusu. Lufthansa şirketi sendikanın yöneticilerinin seçim olmadan göreve geldikleri gerekçesiyle yasal bir statiye sahip olmadıklarını savunurken sendika buna karşı çıkıyor.

Lufthansa CEO’su Carsten Spohr yaptığı açıklamada sendikayla masaya oturulacağını duyurdu.

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