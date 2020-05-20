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Lufthansa'yı kurtarma paketi için geri sayım

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 22:45 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Lufthansa ile ilgili kararın kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi.

Devletin devralacağı hisse oranının kritik eşik olan yüzde 25'i aşıp aşmayacağı tartışma konusu.Koronavirüs krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan havayolları şirketi Lufthansa'ya yönelik devlet yardımlarının boyutu konusunda tartışma patlak verdi.

Spiegel dergisi, şirkete devletin iştirakiyle ilgili hükümet içindeki görüş ayrılıklarının "en üst düzeyde" aşıldığını, Hristiyan Demokrat Birlik partili Başbakan Angela Merkel ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz arasında uzlaşma sağlandığını bildirdi.

Spiegel'in haberine göre varılan uzlaşma, Federal Hükümet'in Lufthansa'nın yüzde 25 artı 1 hissesini devralmasını ve şirkete ek sermaye sağlamasını öngörüyor. Habere göre Lufthansa teftiş kurulunun iki üyesi de Alman federal hükümeti tarafından belirlenecek.

Merkel: Karar kısa süre içinde bekleniyor

Spiegel haberinin yayılması sonrasında kısa bir açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketi müzakerelerinde "kısa süre içinde" karara varılacağı mesajını verdi. Hükümetin Lufthansa ve AB Komisyonu ile "yoğun" görüşmeler yürüttüğünü belirten Merkel, kararın kısa süre içinde çıkmasının beklendiğini söyledi. Merkel, yürüyen görüşmelerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini de ekledi.

dpa: Devletin payı yüzde 25'in altında kalacak

Merkel'in açıklaması sonrasında Alman haber ajansı dpa ise hükümet sözcüsünün "Müzakereler çok ileri aşamaya geldi, ancak tamamlanmadı" ifadelerine yer verdi. Dpa, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde federal hükümetin devralacağı hisselerin ilk etapta yüzde 25'in altında kalacağını bildirdi. Yüzde 25 hissenin üstüne çıkılması, devletin şirketle ilgili önemli stratejik kararları bloke edebilmesi anlamına geliyor.

Hükümette hisse tartışması

Devletin şirket yönetimindeki ağırlığının boyutu hükümet içinde tartışmalara yol açmıştı. CDU'nun geniş kesimleri devlet katılımının sessizce yapılmasından yana görüş bildirmiş ve aksi takdirde bunun "kısmi devletleştirme" anlamına geleceği uyarısı yapmıştı. Koalisyon ortağı SPD ise, devlet yardımları karşılığında hükümetin Lufthansa'da daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyor. Lufthansa, olası bir yardım paketinin yaklaşık 9 milyar euro hacminde olacağını bildirmişti.

İflas tehlikesi

Devletin şirkete katılımının, düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısında da onaylanması gerekiyor. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, devletin şirket kararlarında büyük nüfuz sahibi olmasına sıcak bakmıyordu.

Lufthansa, Salı günü yaptığı açıklamada planlanan mali yardım konusunda kararın hızlı verilmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde şirketin iflas tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu mesajını vermişti.

Almanya'nın en büyük havayolları şirketi bu yıl nisan ve mayıs aylarında, bir önceki yıl taşınan yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşabildi. Şirketin koronavirüs krizi nedeniyle aylık kaybının 800 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.

Şirket, diğer iştiraklerinin bulunduğu Avusturya, İsviçre ve Belçika'nın hükümetlerine de yardım için başvurmuştu.

AFP,dpa,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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