Lufthansa'yı kurtarma paketi için geri sayım

Devletin devralacağı hisse oranının kritik eşik olan yüzde 25'i aşıp aşmayacağı tartışma konusu.Koronavirüs krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan havayolları şirketi Lufthansa'ya yönelik devlet yardımlarının boyutu konusunda tartışma patlak verdi.

Spiegel dergisi, şirkete devletin iştirakiyle ilgili hükümet içindeki görüş ayrılıklarının "en üst düzeyde" aşıldığını, Hristiyan Demokrat Birlik partili Başbakan Angela Merkel ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz arasında uzlaşma sağlandığını bildirdi.

Spiegel'in haberine göre varılan uzlaşma, Federal Hükümet'in Lufthansa'nın yüzde 25 artı 1 hissesini devralmasını ve şirkete ek sermaye sağlamasını öngörüyor. Habere göre Lufthansa teftiş kurulunun iki üyesi de Alman federal hükümeti tarafından belirlenecek.

Merkel: Karar kısa süre içinde bekleniyor

Spiegel haberinin yayılması sonrasında kısa bir açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketi müzakerelerinde "kısa süre içinde" karara varılacağı mesajını verdi. Hükümetin Lufthansa ve AB Komisyonu ile "yoğun" görüşmeler yürüttüğünü belirten Merkel, kararın kısa süre içinde çıkmasının beklendiğini söyledi. Merkel, yürüyen görüşmelerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini de ekledi.