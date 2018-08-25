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Luigi’s Mansion 19 Ekim’de geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

GameCube’un efsanevi oyunlarından Luigi’s Mansion’ın, yenilenmiş grafikleri ile Nintendo 3DS’e geleceği açıklanmıştı. Bugün ise Nintendo 3DS için oyunun çıkış tarihi açıklandı.

Luigi’s Mansion 19 Ekim’de geliyor!

Nintendo 2001 yılında GameCube’un efsaneleşmiş oyunu Luigi’s Mansion‘ı satışa sunmuştu. Super Mario Bros. karakterleri arasında gizliden gizliye Mario’dan bile daha çok sevilen Luigi’s karakterini kontrol ettiğimiz bu oyunda, hayaletleri yakalamaya çalışıyorduk.

Nintendo daha sonra 3DS ailesi için Avrupa’da LM 2 Amerika’da ise LM Dark Moon adıyla satışa sunulan yeni oyun büyük beğeni toplamıştı.

Nintendo, geçtiğimiz aylarda düzenlemiş olduğu Direct etkinliğinde ise karşımıza büyük bir sürprizle çıktı. Fişi çekildi çekilecek denilen 3DS ailesi için Luigi’s Mansion’ın ilk oyununun remastered sürümü bu etkinlikte duyurulmuştu.

Orijinal oyunun grafiklerinin yenilenmiş hali olan oyunda Boss Rush modu gibi ekstra özellikler yer alacak. Ayrıca söylenenlere göre oyunda amiibo desteği de bulunacak. Haritanın alt ekrana konumlandırılacağı oyun için ise bugün tarih verildi.

Açıklanan bilgilere göre oyun 19 Ekim 2018 tarihinde Nintendo 3DS ailesine gelecek. Hem dijital hem de kutulu sürümü olacak olan oyunun, yakın zamanda satışa sunulan WarioWare Gold gibi büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
GameCube Nintendo 3DS

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