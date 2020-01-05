HABER
  4. Luigi’s Mansion 3, yeni Multiplayer DLC’sine kavuşuyor

Luigi’s Mansion 3, yeni Multiplayer DLC’sine kavuşuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Nintendo Switch’in popüler oyunlarından biri haline gelen Luigi’s Mansion 3, yeni DLC’sine bu yıl içerisinde kavuşacak.

Luigi’s Mansion 3, yeni Multiplayer DLC’sine kavuşuyor

Oyunun multiplayer modlarında yer alan ScreamPark ve ScareScraper için çıkış yapacak olan DLC, 9.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. İlk DLC’nin çıkışı ise “Part 1” olarak 30 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bu DLC, ScreamPark mini oyunlar, altı yeni hayalet, Luigi için üç farklı kostüm ve ScareScraper co-op için üç kat temasına sahip olacak.

DLC’nin ikinci bölümü ise, 31 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. DLC’leri ayrı ayrı satın almanıza gerek kalmayacak. Yani iki parça halinde çıksa da tek olarak satılacaklar, sadece çıkış tarihleri farklı.

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
PlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunlarıPlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunları
Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte fiyatıSamsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
luigi's mansion 3 Nintendo Switch

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngilizce Dublajlı Ni No Kuni filmi çok yakında

İngilizce Dublajlı Ni No Kuni filmi çok yakında

PlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunları

PlayStation Plus ve Xbox Live ocak ayının oyunları

Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte Galaxy S10 Lite’ın fiyatı

Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte fiyatı

NASA endişeli: ASTERIA uzay aracı ile bağlantı kesildi!

NASA endişeli: ASTERIA uzay aracı ile bağlantı kesildi!

Google acil koduyla uyardı: Google Chrome 79’u indirmeyin!

Google acil koduyla uyardı: İndirmeyin!

Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.