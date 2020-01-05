Luigi’s Mansion 3, yeni Multiplayer DLC’sine kavuşuyor

Oyunun multiplayer modlarında yer alan ScreamPark ve ScareScraper için çıkış yapacak olan DLC, 9.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. İlk DLC’nin çıkışı ise “Part 1” olarak 30 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bu DLC, ScreamPark mini oyunlar, altı yeni hayalet, Luigi için üç farklı kostüm ve ScareScraper co-op için üç kat temasına sahip olacak.

DLC’nin ikinci bölümü ise, 31 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. DLC’leri ayrı ayrı satın almanıza gerek kalmayacak. Yani iki parça halinde çıksa da tek olarak satılacaklar, sadece çıkış tarihleri farklı.

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı



