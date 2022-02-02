SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Luiz Adriano Antalyaspor'da mı oynayacak?

Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Luiz Adriano Antalyaspor'da mı oynayacak?

02.02.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luiz Adriano ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalyaspor, devre arasında kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek için hamlede bulundu. Basında yer alan haberlerin ardından Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Luiz Adriano Antalyaspor'da mı oynayacak? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte Luiz Adriano'nun biyografisi ve Antalyaspor'un yaptığı hamlenin detayları....

Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Luiz Adriano Antalyaspor'da mı oynayacak?

Luiz Adriano, Antalyaspor'un radarındaydı. Daha önce Samuel Eto'o, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi yıldız futbolculara imza attıran Akdeniz kulübü kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken bir hamlede bulundu. Luiz Adriano ile ilgili gelişme Antalyaspor taraftarını heyecanlandırdı. Peki Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Luiz Adriano Antalyaspor'da mı oynayacak? İşte Luiz Adriano ve onu gündemine alan Antalyaspor'a ilişkin detaylar...

Luiz Adriano kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

LUİZ ADRİANO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Luiz Adriano ya da tam adıyla Luiz Adriano de Souza da Silva 12 Nisan 1987 tarihinde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brezilya'da dünyaya geldi.

Luiz Adriano kariyerine 2004 yılında başladı. Brezilyalı futbolcu bir süre önce evlendiği Ekaterina Dorozhko'dan 2020 yılında boşanmıştır.

Luiz Adriano kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

LUİZ ADRİANO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Luiz Adriano alt yapı kariyeri:

2004-2005 Internacional

Luiz Adriano profesyonel takım kariyeri

2006-2007 Internacional

2007-2015 Şahtar Donetsk

2015-2017 Milan

2017-2019 Spartak Moskova

2019-2022 Palmeiras

2022- Antalyaspor

LUİZ ADRİANO ANTALYASPOR'DA MI OYNAYACAK?

Luiz Adriano; İnternacional, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras gibi takımlarda oynadı.

Antalyaspor'un Palmeiras'ın yıldız oyuncusu Luiz Adriano'yla yaptığı pazarlık sonuca ulaştı.

Brezilyalı futbolcu sezonun ikinci devresinde Antalyaspor için ter dökecek.

Adriano geçen sezon 37 maça çıkarken, 5 gol, 5 asistle oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyorBarcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor
Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilirFatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir
Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Galatasaray'da kriz çıktı! Kadro dışı bırakıldı...

Galatasaray'da kriz çıktı! Kadro dışı bırakıldı...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Tarih böylesini görmedi...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Tarih böylesini görmedi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.