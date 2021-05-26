Lukaşenko: "Protaseviç Kanlı Bir İsyan Planlıyordu"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, muhalif gazeteci Roman Protaseviç’in bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırılarak gözaltına alınmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Lukaşenko, gazeteci Protaseviç’in “kanlı bir isyan” çıkarma peşinde olduğunu öne sürdü.

Atina-Vilnius seferi yapan Ryanair havayollarına ait bir yolcu uçağına zorla Belarus’un başkenti Minsk’e iniş yaptıran Belarus yönetimi, özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika’dan sert eleştiriler aldı.

Bugün meclis önünde konuşma yapan Lukaşenko ise Protaseviç’in gözaltına alınmasına yönelik operasyonu savunarak, “Tahmin ettiğimiz gibi, ülke dışındaki ve içindeki kötü niyetli kişiler devlete saldırı yöntemlerini değiştirdi” dedi. Karşılaşılan durumu bir tür “hibrid savaş” olarak nitelendiren Lukaşenko ayrıca, “Birçok kırmızı çizgiyi geçtiler, sağduyuyu ve insan ahlakını yok saydılar” şeklinde konuştu.

Geçen yıl Belarus’ta demokrasi çağrısıyla düzenlenen protestoları bastırma çabası nedeniyle Amerika ve Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Belarus yönetiminin, 26 yaşındaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almak için uluslararası bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırması eleştirilerin daha da büyümesine yol açtı.