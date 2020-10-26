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Lukaşenko'ya verilen istifa süresi doldu! Sokaklar karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Belarus’ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya’nın Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ile binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Polis, şu ana kadar 128 göstericiyi gözaltına aldı.

Lukaşenko'ya verilen istifa süresi doldu! Sokaklar karıştı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 11. haftasında devam ediyor.

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Belarus’ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya’nın Ekim ayı başlarında sığındığı Litvanya’dan bir mesaj yayınlayarak, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya 25 Ekim tarihine kadar istifa etmesi için süre vermişti. Tikhanovskaya, Lukaşenko’yu görevden ayrılmaması takdirde ülkede genel grev yapılacağını ve protestoların artacağı konusunda tehdit etmişti. Tikhanovskaya’nın Lukaşenko’ya istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ile binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Göstericiler, Lukakeşnko’ya istifa çağrısında bulundu.

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Protestocular, Orlovskaya Caddesi’nde bir araya gelerek, yerel saatle 14.00’de Devlet Başkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe başladı. Polis, yürüyüşe ilk etapta müdahale etmezken, Başkanlık Konutu 10 ağır zırhlı araç ile çok sayıda asker ve polisle koruma altına alındı. Konuta çıkan birçok cadde ve 12 metro istasyonu da kapatıldı. Akşam saatlerine doğru kalabalığın sayısı artarken, maskeli kolluk kuvvetleri birçok gazeteci ve protestocuyu gözaltına almaya başladı.

100’DEN FAZLA GÖZALTI

Belarus Viasna İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar gözaltı sayısının 128’e ulaştığı, sokaklarda polise karşı direnenlerin de gözaltına alınmaya devam edildiği ifade edildi. Merkez, polisin biber gazı ve ses bombası kullanması sırasında bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, polisin sert müdahalede bulunduğu ve hastanelerdeki yaralı sayısının tespiti için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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Muhalefet lideri Tikhanovskaya ise akşam saatlerine doğru yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus’a karşı yaptırım kararı alma çalışmalarına destek vererek, Lukaşenko’nun derhal istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

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