Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi

Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.Avrupa Birliği ile Belarus arasında Polonya sınırındaki sığınmacı kriziyle tırmanan siyasi kriz sürüyor. Belarus'un komşuları sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırırken Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Üst düzey yetkililerle bir toplantıda yaptığı konuşmada Lukaşenko "Avrupa'yı ısıtıyoruz. Onlarsa sınırları kapatmakla tehdit ediyorlar. Peki gazı kesersek ne olacak?" dedi.

Avrupa'ya gelen Rus gazının sadece küçük bir bölümü, Belarus topraklarından geçen Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden taşınıyor. Doğal gazın büyük bir kısmı ise Ukrayna ve Baltık Denizi'nden geçen Kuzey Akım boru hattından karşılanıyor.

Sürgündeki Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya AFP'ye yaptığı açıklamada Lukaşenko'nun "blöf yaptığını" söyledi. Tihanovskaya "Bu ona, Belarus'a Avrupa Birliği'ne olduğundan daha çok zarar verir ve sanıyorum blöf yapıyor" dedi.

Ukrayna sınıra 8 bin 500 asker ve polis konuşlandıracak

Belarus ile uzun bir sınıra sahip olan Ukrayna sınıra 8 bin 500 asker ve polis personeli konuşlandıracağını açıkladı. Ukrayna-Belarus sınırının Polonya sınırı ile birleştiği Volhinya bölgesine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski 15 helikopterin de sınırda devriye görevi yapacağını açıkladı.

Haftalardır sınırdaki güvenlik güçlerine takviye yapan Polonya ise Avrupa Birliği'nin yardımını sonunda kabul etti. Avrupa polis teşkilatı Europol'ün sınırdaki güvenlik güçlerine destek vereceği öğrenildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir sözcüsü "Polonya'nın isteği üzerine Europol Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezi uzmanlarının sınırda oluşan durumun üstesinden gelinmesine destek vereceğini teyit edebiliriz" dedi. Europol'ün sınırda tam olarak nasıl bir görev yapacağı konusunda ayrıntı verilmedi.

Litvanya ise Perşembe günü sınır muhafazasında görevli askerlerin özel yetkilerinin süresinin uzatıldığını açıkladı. Sınırdaki askerlere şüphelileri durdurma ve arama konusunda ek yetkiler tanınıyor.

Merkel ile Putin arasında ikinci telefon görüşmesi

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle dünden sonra bugün de bir telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Merkel'e "sorunun çözümü için AB ülkeleriyle Belarus arasında diplomatik teması yeniden başlatma" çağrısında bulundu. İki liderin "uluslararası insani standartlara uygun bir biçimde" "soruna hızlı çözüm bulunmasının önemi" konusunda uzlaştıkları belirtildi.

Merkel dünkü telefon görüşmesinde Putin'den Lukaşenko üzerindeki etkisini kullanmasını istemişti.

Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD 2020 yılında yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarını ve dolayısıyla Lukaşenko'yu Belarus'un meşru devlet başkanı olarak tanımıyor. AB ülkeleri sığınmacı krizinin çözümü konusunda da Minsk ile temas kurmayı reddetmişti. AB'nin gelecek hafta Belarus'a karşı yeni yaptırım kararları alması bekleniyor.

AFP, dpa/EC,TY

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