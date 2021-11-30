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Lukaşenko'dan NATO'ya tehdit: Rus nükleer silahı alırız

30.11.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus lideri Lukaşenko, NATO'nun Almanya'daki Amerikan nükleer başlıklarını Doğu Avrupa'ya taşıması durumunda Rusya'nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Lukaşenko'dan NATO'ya tehdit: Rus nükleer silahı alırız

NATO dışişleri bakanları toplantısına Rusya ile yaşanan gerginlik damgasını vururken Belarus'tan gerginliği tırmandırıcı bir açıklama geldi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, NATO'nun Almanya'da konuşlu Amerikan nükleer başlıklarını Doğu Avrupa ülkelerine taşıması durumunda Belarus'un da Rusya'dan nükleer destek isteyeceğini söyledi.

Almanya'da yeni hükümetin Amerikan nükleer başlıklarını istememesi durumunda Amerikan silahlarının Doğu Avrupa'ya taşınması olasılığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Lukaşenko, Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Lukaşenko, Rus medyasına verdiği demeçte, bu durumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 1991'de Sovyetler Birliğinin dağılması sonrasında Belarus'tan çekilen nükleer silahları geri göndermeye çağıracağını kaydetti. Lukaşenko, Belarus'un Sovyet döneminden kalma gerekli askeri altyapıyı titizlikle muhafaza ettiğini de sözlerine ekledi.

"Kırım Rus toprağı" dedi

Lukaşenko, ilk kez Kırım Yarımadası'nın Rus toprağı olduğunu söylemesiyle de dikkat çekti. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım, Batılı ülkelerce Ukrayna'nın parçası olarak görülüyor. Lukaşenko, Kırım'ı kısa süre içinde ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Stoltenberg: En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız

Diğer yandan bugün Riga'da düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi konusunda son dönemde artan endişelere işaret ederek "En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Ukrayna, Belarus yakınlarındaki kuzey sınırına Rusya'nın 90 bin askerlik yığınak yaptığını iddia etmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna istihbaratının Rusya destekli bir darbe planını ifşa ettiğini bildirmişti.

Riga'da konuşan Stoltenberg, konuyla ilgili olarak "Bir istila olasılığının yüzde 20 mi yüzde 80 mi olduğunu tartışabilirsiniz. Sorun değil. En kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye konuştu. Rusya'nın niyetleri konusunda kesinlik bulunmadığını, niyetlerin değişip evrilebileceğini kaydeden Stoltenberg, Kırım'ın işgaline atıfla "Bunu daha önce yaptılar" dedi.

Rusya, Moskova yanlısı Ukrayna hükümetinin kitle gösterileri sonucu devrilmesinin ardından 2014'te Kırım'ı ilhak etmişti. İlhakın ardından Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı milisler ayaklanmıştı. Ukrayna ve Batılı ülkeler Rusya'yı ayrılıkçıları silahlandırmak ve bölgeye savaşçılar göndermekle suçluyor. Rusya ise suçlamaları reddediyor.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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