Lukaşenko'dan zorla iniş açıklaması: İnsanları korumak için

Lukaşenko "İnsanları korumak için uluslararası kurallara uygun ve yasal davrandım" dedi.Avrupa Birliği'nin uçak kaçırma olarak tanımladığı, 23 Mayıs Pazar günü bir Ryanair uçağına zorla iniş yaptırılması olayıyla ilgili Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ilk kez bir açıklama yaptı. Lukaşenko resmi haber ajansı Belta'ya yaptığı açıklamada "İnsanları korumak için tüm uluslararası kurallara uygun ve yasal bir biçimde davrandım" dedi. Lukaşenko yolcu uçağının Mig-29 tipi bir savaş jeti eşliğinde başkent Minsk'e zorla indirildiği iddiasının ise yalan olduğunu söyledi.

Belarus hükümetine yönelik bir saldırının söz konusu olduğunu belirten Lukaşenko "Tahmin ettiğimiz gibi içeride ve dışarıda kötülüğümüzü isteyenler devlete saldırmak için yöntemlerini değiştirdiler" dedi. Lukaşenko "Birçok kırmızı çizgiyi, sağlıklı insan aklının ve insan ahlakının sınırlarını aştılar" ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko "Bu, artık sadece bir enformasyon savaşı değil, bu modern bir hibrit savaş ve bir sıcak çatışmaya dönüşmesine engel olmak için her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.