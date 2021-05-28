Lukaşenko'nun tutuklanması için bağış kampanyası

Zepkalo, Lukaşenko'yu tutuklayacak güvenlik güçlerine verilmek üzere 11 milyon euro toplamayı hedefliyor.Ryanair uçağına zorla iniş yaptırılıp muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması ile ilgili olarak Belarusluların da Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya tepkisi artıyor. Rusya'da sürgünde yaşayan Belaruslu tanınmış iş insanı Valeri Zepkalo, YouTube üzerinden Lukaşenko'nun tutuklanmasına yardımcı olmak için bir bağış kampanyası başlattı. Zepkalo, toplamayı hedeflediği 11 milyon euroyu Lukaşenko'yu demir parmaklıklar arkasına koyacak güvenlik güçlerine bağışlayacağını açıkladı.

Cuma gününe kadar 60 bin euro toplayan Zepkalo, kampanyanın başarıya ulaşacağına inandığını belirterek "bir numaralı suçlu" olarak adlandırdığı Lukaşenko ile iktidar yapılanmasında da anlaşamayan samimi insanlar olduğunu söyledi. Lukaşenko'yu seçimlere hile karıştırılması, ayrıca muhaliflerin kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu tutan Zepkalo, Belarus'ta geçen Ağustos ayında yapılan seçimlere devlet başkanı adayı olarak katılmak istemiş, ancak adaylığına izin verilmemişti.