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Lukaşenko'nun tutuklanması için bağış kampanyası

28.05.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belaruslu iş insanı Valeri Zepkalo, Belarus Devlet Bakanı Lukaşenko'nun tutuklanması için bağış toplamaya başladı.

Lukaşenko'nun tutuklanması için bağış kampanyası

Zepkalo, Lukaşenko'yu tutuklayacak güvenlik güçlerine verilmek üzere 11 milyon euro toplamayı hedefliyor.Ryanair uçağına zorla iniş yaptırılıp muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması ile ilgili olarak Belarusluların da Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya tepkisi artıyor. Rusya'da sürgünde yaşayan Belaruslu tanınmış iş insanı Valeri Zepkalo, YouTube üzerinden Lukaşenko'nun tutuklanmasına yardımcı olmak için bir bağış kampanyası başlattı. Zepkalo, toplamayı hedeflediği 11 milyon euroyu Lukaşenko'yu demir parmaklıklar arkasına koyacak güvenlik güçlerine bağışlayacağını açıkladı.

Cuma gününe kadar 60 bin euro toplayan Zepkalo, kampanyanın başarıya ulaşacağına inandığını belirterek "bir numaralı suçlu" olarak adlandırdığı Lukaşenko ile iktidar yapılanmasında da anlaşamayan samimi insanlar olduğunu söyledi. Lukaşenko'yu seçimlere hile karıştırılması, ayrıca muhaliflerin kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu tutan Zepkalo, Belarus'ta geçen Ağustos ayında yapılan seçimlere devlet başkanı adayı olarak katılmak istemiş, ancak adaylığına izin verilmemişti.

Zepkalo, bunun üzerine seçimler yapılmadan önce güvenlik endişesiyle çocuklarıyla birlikte Rusya'ya kaçmıştı. Eşi Veronika Zepkalo da seçim sürecinde şu anda tutuklu olan Maria Kolesnikova ve devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ile güçlerini birleştirmişti. Ancak Veronika Zepkalo da daha sonra Belarus'u terk ederek Rusya'ya eşinin yanına gitti.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitmekte olan Ryanair'e ait bir yolcu uçağı Belarus'un başkenti Minsk'e zorla iniş yaptırılmış ve uçakta bulunan muhalif Nexta kanalının eski editörü, gazeteci Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı. Olaya sert tepki gösteren Avrupa Birliği de Belarus'a karşı yaptırım uygulama kararı alırken Belarus'tan gelen uçaklara AB hava sahası kapatıldı ve AB havalimanlarına da iniş yasağı getirildi.

Avrupa Birliği ülkelerine bağlı havayolu şirketlerine de Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapıldı.

dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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