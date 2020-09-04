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Lüks araba kiralama fiyatları nasıl?

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Lüks araba kiralama fiyatları nasıl? Lüks araç kiralamak isteyenler için lüks otomobil kiralama fiyatları neye göre belirleniyor ve uyguna lüks araba kiralamak için ne yapmalı sorularının yanıtlarına baktık.

Lüks araba kiralama fiyatları nasıl?

Lüks araba kiralama fiyatları nasıl? Lüks otomobil kiralamak nasıl oluyor ve lüks araba kiralanan firmalar hangileri gibi soruların yanıtları için okumaya devam edin...

LÜKS ARABA KİRALAMA FİYATLARI NASIL?

Lüks araba kiralama / lüks araç kiralama / lüks otomobil kiralama / düğün için kiralık lüks araç ya da makam aracı kiralama gibi arayışlar özellikle yaz mevsiminde artıyor. Yaz bitmek üzere ama düğün arabası kiralama veya lüks oto kiralama ihtiyacı olanlar için bu konuya mercek tuttuk. Lüks otomobil kiralama fiyatları hakkında merak ettiklerinizi yanıtladık.

LÜKS ARABA NEDİR?

Öncelikle herkesin lüks kavramı farklı olabilir. Ancak genel olarak Mercedes kiralama, BMW kiralama, Volvo kiralama, Land Rover kiralama, Audi kiralama, Porsche kiralama, Lamborghini kiralama gibi seçenekler lüks araç kiralama kapsamına girer. Bu markaların modellerinden biri kiralamak istiyorsanız lüks araba kiralama alanına geçmiş oluyorsunuz.

LÜKS ARABA KİRALAMA NEDENLERİ

Elbette hemen her kullanıcının bu konuda ihtiyaç sebebi farklıdır ancak rent a car firmalarına lüks araba kiralamak üzere gidenlerin amaçları genellikle benzer. Düğün için lüks araba kiralama ya da lüks araba kiralayarak söz konusu arabayı deneyimleme isteği yaygın nedenler arasında. Gelin arabası olarak Audi / Volvo/ Mercedes / BMW modellerine ya da Porsche / Maserati / Lamborghini / Bentley gibi daha lüks seçeneklere bakmak yaygın.

Diğer yandan özellikle yeni kuşağın güzel bir yaşam felsefesi var. Bir şeye sahip olmak şart değil ama onu deneyimlemek mümkün diye düşünüyorlar. Mesela hayatı boyunca bir şatoda yaşama şansı olmayan biri bir günlüğüne bu deneyimi yaşayabilir. Benzer şekilde hayatı boyunca Lamborghini alma şansı olmayan biri de bir kere ya da bir kaç kere onu kiralayarak bu deneyimi yaşayabilir. İşte bu yaklaşımın sonucunda pek çok kişi hayal otomobilleri kullanma deneyimini yaşamak üzere rent a car firmalarından Porsche, Lamborghini, Maserati gibi markaların modellerini talep ediyor.

Hayal ettiği otomobili uzun uzun test etmek isteyenler de var. Örneğin bugün için bütçesi Volvo V60 almaya yetmeyen ama ileride almayı düşündüğü bu otomobili bir kaç hafta deneyimleyemek isteyenler var. Bu teste ne gerek var, markaların test sürüşü imkanı sunuyor; demeyin! Çünkü test sürüşleri bir kaç saatten fazla sürmüyor. Bu kısa süreli testler genel bir fikir veriyor ama söz konusu arabayı deneyimlemek başka bir şey. Elinizde alışveriş torbaları varken bagajı açmanın ne kadar kolay ya da zor olduğunu görmek / bol virajlı ve bozuk zeminli köy yolunda nasıl bir konfor sunabildiğini deneyimlemek / iki çocuk ve 2 yetişkinle ne kadar ferah yolculuk yapılabildiğini anlamak için uzun süreli kullanım şart.

Otomobil tutkunlarına lüks araba kiralama ile güzel bir gün hediye etmek de çok tren oldu. Örneğin Porsche 911'in hayalini kuran sevgilisine bir günlük Porsche 911 kiralayanlar ya da Masarati Ghibli görsellerine bakan eşine 1 gün için bu deneyimi sunmak isteyenler çok...

Her kullanıcının lüks araba kiralama isteğinin altında yatan neden farklı. Peki, lüks araba kiralama fiyatları neye göre belirleniyor ve en uygun kiralık lüks araba nasıl bulunur? Biraz da bu soruların yanıtlarına bakalım...

LÜKS ARABA KİRALAMA FİYATLARI HAKKINDA

Kiralık lüks araç fiyatları değişkendir. Burada pek çok parametre fiyata etki eder. Rent a car firmalarının fiyat politikaları ve marka-model bilgisi en belirleyici iki faktör olarak karşımıza çıkar. Araç kiralama fiyatlarına neler etki eder, bakalım:

  • Marka/model
  • Model yılı
  • Km bilgisi
  • Şanzıman tipi
  • Yakıt tüketim şekli
  • Kasa tipi
  • Bagaj hacmi ve genişlik
  • Teknik donanım
  • Rent a car firmasının fiyat politikası
  • İlgili rent a car ofisinin fiyat politikası
  • Sezon
  • Lokasyon
  • Kampanyalar

Yukarıda saydığımız etkenler bir araya gelerek araç kiralama fiyatlarını belirler. Peki, en uyguna lüks araba kiralama yapmak için ne yapmalı?

Avantajlı lüks araba kiralama sonucu için önce bütçenizi belirleyin. Sonra bütçenize göre bir hedef araç listesi yapın. Ardından da rent a car firmalarının fiyatlarını karşılaştırın. Çünkü yukarıda da anlattığımız üzere fiyatlar, bir rent a car firmasından diğerine değişiklik gösterebilir.


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