HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks arabayı ikinci el alıp bakım için tamirci arkadaşına verdi! Başına gelmeyen kalmadı 'Çok istedim, sadece 20 gün binebildim'

Lüks arabayı ikinci el alıp bakım için tamirci arkadaşına verdi! Başına gelmeyen kalmadı 'Çok istedim, sadece 20 gün binebildim'

12.09.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Hakan Türk, ikinci el alıp bakım için tamirci arkadaşına bıraktığı otomobiliyle kaza yapıldığını öğrendi. Türk'ün, hasarın onarımı için anlaştığı başka bir tamirci ise araçla ortadan kayboldu. Türk, tamirci Ü.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Türk, "Çok istediğim bir araçtı; ama sadece 20 gün binebildim. 8 aydır arabasız bir şekilde bu insanlarla mücadele ediyorum" dedi.

Lüks arabayı ikinci el alıp bakım için tamirci arkadaşına verdi! Başına gelmeyen kalmadı 'Çok istedim, sadece 20 gün binebildim'

Ankara'da yaşayan Hakan Türk (39), geçen yıl 875 bin liraya ikinci el satın aldığı otomobilini bakım için arkadaşının oto tamirhanesine götürdü. Arkadaşı, Hakan Türk'ten izin almadan araçla gezerken kaza yaptı. Hakan Türk, ara bulucunun devreye girmesiyle arkadaşından 150 bin lira alarak, hurdaya dönen aracın tamiri için başka bir tamirci ile anlaştı. Türk, tamir için gerekli parçaların alınması amacıyla da 235 bin lira verdi. Ancak tamirci Ü.A., bir süre oyaladıktan sonra araç ve parayla ortadan kayboldu. Türk, Ü.A. hakkında savcılığa 'Dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.

'ARACIMA SADECE 20 GÜN BİNEBİLDİM'

Hakan Türk, otomobili uzun süredir yaptığı birikim ile zor şartlarda aldığını söyleyerek, "Sanayide dükkanı olan bir arkadaşıma yola gideceğim için aracın sıvı bakımlarını yaptırmak istedim. Aracı verdiğim şahıs Kırıkkale'den gezmeden dönerken takla atmış araçla. Onlarda bir şey yoktu ama arabam pert olmuş. Üzerinden 1 ay geçti ancak ne aracı alan şahıs ne de ailesi aracı yaptırmak için bir adım atmadı. Başka bir tamirci ile anlaştım. Malzemeleri parça parça beraber aldık. En geç 20 güne arabamın çıkacağını söyledi. 1 Mart’tan bugüne kadar arabama hiçbir şekilde ulaşamadım. Tamirci sürekli türlü bahaneler buldu. Tamirhaneye gittiğimde kapı duvardı. İçeride hiçbir şey yoktu, tabelasına kadar sökülmüştü. Bir hafta sonra tekrar gittim, yeni kiracı gelmiş. Bu süreçte telefonu hiç kapanmamıştı sürekli bana halledeceğini söylüyordu. Bir hafta öncesinde telefonları da tamamen kapattı. Çok istediğim bir araçtı; ama sadece 20 gün binebildim. 8 aydır arabasız bir şekilde bu insanlarla mücadele ediyorum" dedi.

385794_HAKAN-TURK-ARACI-VE-VERDIGI-PARAYLA-ORT

Hakan Türk, Ü.A. hakkında banka dekontları ve WhatsApp yazışmalarıyla birlikte savcılığa 'dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulunduğunu, hakkını sonuna kadar arayacağını belirtti. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Beşiktaş taraftarı gelmesin" başvurusuna yanıt!

"Beşiktaş taraftarı gelmesin" başvurusuna yanıt!

Narin’in ablasının mezarı nerede?

Narin’in ablasının mezarı nerede?

Narin Güran cinayetinde iğrenç bir ihtimal daha!

Narin Güran cinayetinde iğrenç bir ihtimal daha!

'Bunlar delirmiş' dediler, babaları da inanmadı! Başardıklarını görünce...

'Bunlar delirmiş' dediler, babaları da inanmadı! Başardıklarını görünce...

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.