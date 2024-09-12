Lüks arabayı ikinci el alıp bakım için tamirci arkadaşına verdi! Başına gelmeyen kalmadı 'Çok istedim, sadece 20 gün binebildim'

Ankara'da yaşayan Hakan Türk (39), geçen yıl 875 bin liraya ikinci el satın aldığı otomobilini bakım için arkadaşının oto tamirhanesine götürdü. Arkadaşı, Hakan Türk'ten izin almadan araçla gezerken kaza yaptı. Hakan Türk, ara bulucunun devreye girmesiyle arkadaşından 150 bin lira alarak, hurdaya dönen aracın tamiri için başka bir tamirci ile anlaştı. Türk, tamir için gerekli parçaların alınması amacıyla da 235 bin lira verdi. Ancak tamirci Ü.A., bir süre oyaladıktan sonra araç ve parayla ortadan kayboldu. Türk, Ü.A. hakkında savcılığa 'Dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.

'ARACIMA SADECE 20 GÜN BİNEBİLDİM'

Hakan Türk, otomobili uzun süredir yaptığı birikim ile zor şartlarda aldığını söyleyerek, "Sanayide dükkanı olan bir arkadaşıma yola gideceğim için aracın sıvı bakımlarını yaptırmak istedim. Aracı verdiğim şahıs Kırıkkale'den gezmeden dönerken takla atmış araçla. Onlarda bir şey yoktu ama arabam pert olmuş. Üzerinden 1 ay geçti ancak ne aracı alan şahıs ne de ailesi aracı yaptırmak için bir adım atmadı. Başka bir tamirci ile anlaştım. Malzemeleri parça parça beraber aldık. En geç 20 güne arabamın çıkacağını söyledi. 1 Mart’tan bugüne kadar arabama hiçbir şekilde ulaşamadım. Tamirci sürekli türlü bahaneler buldu. Tamirhaneye gittiğimde kapı duvardı. İçeride hiçbir şey yoktu, tabelasına kadar sökülmüştü. Bir hafta sonra tekrar gittim, yeni kiracı gelmiş. Bu süreçte telefonu hiç kapanmamıştı sürekli bana halledeceğini söylüyordu. Bir hafta öncesinde telefonları da tamamen kapattı. Çok istediğim bir araçtı; ama sadece 20 gün binebildim. 8 aydır arabasız bir şekilde bu insanlarla mücadele ediyorum" dedi.

Hakan Türk, Ü.A. hakkında banka dekontları ve WhatsApp yazışmalarıyla birlikte savcılığa 'dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulunduğunu, hakkını sonuna kadar arayacağını belirtti. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır