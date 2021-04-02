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Lüks arabayla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

02.04.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de, AK Partili vekil Kenan Sofuoğlu’na ait olduğu iddia edilen ve çekici üzerinde taşınan Ferrari marka kırmızı lüks otomobili gören Edirneliler, cep telefonlarına sarıldı. Kimi oğlunu, kimisi arkadaşını çekti, kimisi de öz çekim yaparak, lüks otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Lüks arabayla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Edirne’nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi girişinde çekici üzerinde kırmızı lüks otomobil ile karşılaşan Edirneliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Meraklı vatandaşlar, önce aracın sahibinin kim olduğunu konuşmaya başladı. Lüks otomobilin yüklü olduğu çekicinin plakasının ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu’nun ismi ve soy isminin baş harfleri olan ’54 KS 600’ olması nedeniyle sahibinin ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu olduğunu iddia edenler oldu.

EN BÜYÜK İLGİYİ ÇOCUKLAR GÖSTERDİ

Kırmızı lüks otomobili gören çocuklar, hemen otomobilin önünde poz vererek, o anı ölümsüzleştirmek istedi. Sadece bilgisayar oyunlarında böyle araçlar gördüklerini dile getiren çocuklar, araca dokunarak bir nevi hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

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"10 NUMARA 5 YILDIZ" YORUMU

Lüks otomobilin etrafı ellerinde cep telefonu olan vatandaşlarla kalabalıklaşmaya başladı. Otomobili fotoğraflayan vatandaşlar, ’10 numara 5 yıldız’ yorumunu yaptı.

ÇEKİCİNİN ŞOFÖRÜ 'ÜNLÜ BİR İŞ ADAMININ' DEDİ

Bir süre sonra çekici aracı kullanan şahıs şoför olduğunu ve görüntülenmek istemediğini dile getirerek, basın mensuplarına net bir açıklama yapmadı. Gizemli aracın ünlü bir iş adamına ait olduğunu ve yurt dışından getirdiğini söyleyerek, araçla bölgeden ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kenan Sofuoğlu
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