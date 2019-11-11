HABER

‘Lüks araç’ şebekesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobilleri yurt dışından ucuza temin edip Türkiye’ye getirenlere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobilleri yurt dışından ucuza temin edip Türkiye’ye getirenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çoğu galerici 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştirerek piyasa değerinden ucuza sattığı tespit edildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında önceki gün sabah Etiler, Florya, Fulya ve Şişli’de bulunan çok sayıda lüks oto galerisine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında yakalanan 15 lüks otomobile ise tedbir konuldu. Gözaltına alınan kişilerin milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştirerek piyasa değerinden ucuza sattığı tespit edildi.
Öte yandan otomobillerden 15’ine yönelik tedbir kararı verildi. Tedbir kararı verilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin ise sorgusu devam ediyor.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Adana’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaAdana’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Cehennem Deresi Vadisi’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıCehennem Deresi Vadisi’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Sultangazi'de maaşını isteyen işçiyi, patronları dövdü!

Maaşını isteyen işçiye feci dayak!

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Son dakika! Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen CEO pişman oldu

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.